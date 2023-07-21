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    Вместе с подозреваемым в подрыве банкомата в Колпино задержана женщина

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    1 комментарий

    33-летняя женщина с проспекта Металлистов, которая рассказала оперативникам, что знала о планах своего мужчины взорвать банкомат в отделении банка, тоже задержана. Об этом «Фонтанке» стало известно 21 июля. Оба были помещены в изолятор временного содержания.

    Также стало известно, что помимо уголовного дела о порче имущества возбуждено производство по статье о покушении на кражу. К слову, мужчина в 2000 году уже осуждался за попытку кражи. Видимо, спустя 23 года он решил попытать удачу еще раз.

    Ранее «Фонтанка» показывала видео задержания того, кто, по версии следствия, принес в отделение Сбербанка на бульваре Трудящихся трубу с «начинкой» и взорвал ее.

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    Комментарии 1

    26605452521 Июл 2023 в 11:52
    Женщина сама добавила звёздочку следаку............
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