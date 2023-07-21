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    Правительство разработало предложение по стабилизации цен на топливо

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    22 комментария

    Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива и поручил проработать до пятницы ряд предложений по стабилизации цен на топливо. Меры коснутся оптовой продажи бензина, сообщает ТАСС 21 июля.

    «По дизелю у нас особых проблем нет, и с объемами, и с ценами. Год к году рост даже на биржах 5–7%. На АЗС и по дизелю, и по бензину у нас на уровне инфляции, для конечного потребителя цены держатся», — рассказал он, отметив, что идет работа по стабилизации ситуации с биржевыми ценами.

    По словам Новака, кабмин не будет возвращаться к практике введения заградительных пошлин на бензин, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Власти обсудят только квотирование экспорта бензина.

    Ранее «Фонтанка» писала о ситуации на топливном рынке и о том, как возникла острая необходимость повышать цены.

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    Комментарии 22

    Гость21 Июл 2023 в 12:11
    Никакого повышения цен не будет. Иначе ищите на ж/д путях Владивосток-Москва.
    Сколько лет прошло - никак не найдут. А раз не нашли, значит так тому и быть, в плане снижения цен по лестнице, идущей вверх.
    +0−0
    28036742021 Июл 2023 в 11:55
    "По дизелю у нас особых проблем нет, и с объемами, и с ценами". - Вообще-то у нас есть проблема с ценами).
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