Правительство разработало предложение по стабилизации цен на топливо

Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на рынке топлива и поручил проработать до пятницы ряд предложений по стабилизации цен на топливо. Меры коснутся оптовой продажи бензина, сообщает ТАСС 21 июля.



«По дизелю у нас особых проблем нет, и с объемами, и с ценами. Год к году рост даже на биржах 5–7%. На АЗС и по дизелю, и по бензину у нас на уровне инфляции, для конечного потребителя цены держатся», — рассказал он, отметив, что идет работа по стабилизации ситуации с биржевыми ценами.



По словам Новака, кабмин не будет возвращаться к практике введения заградительных пошлин на бензин, чтобы стабилизировать ситуацию на рынке. Власти обсудят только квотирование экспорта бензина.

