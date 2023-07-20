Подозреваемый в похищении девочки в Шахтах арестован

Подозреваемый в похищении девочки в городе Шахты Ростовской области арестован до 17 сентября, сообщает 20 июля РИА Новости со ссылкой на объединенную пресс-службу судов по региону.



Меру пресечения избрали ранее неоднократно судимому Ивану Гребенникову. «Фонтанка» писала об истории, которая вызвала широкий резонанс. 18 июля весь личный состав полиции города Шахты подняли по тревоге после заявления о пропаже шестилетнего ребенка.

Девочка исчезла со двора во время прогулки, когда следившая за ней родственница ненадолго отвлеклась. Выяснилось, что девочку увел незнакомый мужчина. Им оказался Гребенников. Через несколько часов девочку живой нашли у него дома.

