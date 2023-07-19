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    «Привел домой, смотрел телевизор». Допрос жителя Шахт, который украл девочку

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    Следователи ростовского управления СКР допросили подозреваемого в похищении 6-летней девочки с детской площадки в городе Шахты. Мужчина уверяет, что не делал ребенку зла. Видео допроса 19 июля опубликовала пресс-служба регионального СУ СК.

    41-летний Иван Гребенников рассказал, что спросил у девочки, где она живет. Та сказала, но мужчина почему-то потащил ее в свое жилище. По пути, говорит, пил пиво. «Привел домой, сел на пол, смотрел телевизор», — так описал свои действия в квартире Гребенников.

    СУ СК России по Ростовской области

    К слову, эксперты уже поработали с ребенком и пришли к выводу, что противоправных действий в отношении девочки действительно не совершалось. Не исключено, что задержанный просто не успел ничего сделать — похищенную быстро нашли благодаря широкой огласке.

    Возбуждено уголовное дело о похищении. RT сообщает, что ранее Гребенников был судим за преступление против половой неприкосновенности.

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    Гость19 Июл 2023 в 14:30
    Типичный либерал.
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