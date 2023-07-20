В МВД показали, что ещё нашли у хозяина БТР, подозреваемого в изнасиловании мальчика под Петербургом

Подозреваемый в надругательстве над подростком в Гатчинском районе Ленинградской области обеспечил экспертов работой. Из дома и гаража в Петербурге вынесли арсенал, который, вероятно, потянет на новое уголовное дело.
Обстановку жилища в посёлке Пригородный полицейский главк показал 20 июля. Среди находок семь нарезных стволов, 17 предметов, похожих на оружие, почти полтысячи патронов разного калибра и упаковка колб. Самой впечатляющей, конечно, оказалась советская разведывательная химическая машина, официально оформленная как болотоход.
ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
БТР остался на участке. Арсенал, изъятый из дома и гаража в Кронштадте, отправится на экспертизу. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Одно дело 49-летний контролёр-охранник овощебазы уже получил. Ему вменили насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летнего подростка. По версии следствия, в конце июня подозреваемый воспользовался беспомощностью пьяного юноши и надругался над ним.
Мужчина проработал на Софийской овощебазе 15 лет. Там его знали как порядочного человека.