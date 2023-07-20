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    В МВД показали, что ещё нашли у хозяина БТР, подозреваемого в изнасиловании мальчика под Петербургом

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    Подозреваемый в надругательстве над подростком в Гатчинском районе Ленинградской области обеспечил экспертов работой. Из дома и гаража в Петербурге вынесли арсенал, который, вероятно, потянет на новое уголовное дело.

    Обстановку жилища в посёлке Пригородный полицейский главк показал 20 июля. Среди находок семь нарезных стволов, 17 предметов, похожих на оружие, почти полтысячи патронов разного калибра и упаковка колб. Самой впечатляющей, конечно, оказалась советская разведывательная химическая машина, официально оформленная как болотоход.

    ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

    БТР остался на участке. Арсенал, изъятый из дома и гаража в Кронштадте, отправится на экспертизу. По её результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
    Фото: ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области
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    Одно дело 49-летний контролёр-охранник овощебазы уже получил. Ему вменили насильственные действия сексуального характера в отношении 15-летнего подростка. По версии следствия, в конце июня подозреваемый воспользовался беспомощностью пьяного юноши и надругался над ним.

    Мужчина проработал на Софийской овощебазе 15 лет. Там его знали как порядочного человека.

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    Комментарии 18

    Alexander_5e4cfced16b7420 Июл 2023 в 22:06
    я понял, зачем продают макеты оружия! чтобы такие красивые фоточки при задержании выкладывать...
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 21:53
    Любопытно. Пишут про бтр а на фото брдм скорее.
    +0−0
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