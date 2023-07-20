В МВД показали, что ещё нашли у хозяина БТР, подозреваемого в изнасиловании мальчика под Петербургом

Подозреваемый в надругательстве над подростком в Гатчинском районе Ленинградской области обеспечил экспертов работой. Из дома и гаража в Петербурге вынесли арсенал, который, вероятно, потянет на новое уголовное дело.



Обстановку жилища в посёлке Пригородный полицейский главк показал 20 июля. Среди находок семь нарезных стволов, 17 предметов, похожих на оружие, почти полтысячи патронов разного калибра и упаковка колб. Самой впечатляющей, конечно, оказалась советская разведывательная химическая машина, официально оформленная как болотоход.