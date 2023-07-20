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    Сослуживцы в шоке. Подозреваемый в изнасиловании подростка проработал на Софийской овощебазе 15 лет без нареканий

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    Уроженец Ленинграда, подозреваемый в изнасиловании пьяного подростка, все-таки нашелся среди сотрудников ЗАО «Нарт». Как выяснилось, 49-летний мужчина проработал в компании 15 лет.

    В пресс-службе ЗАО «Нарт» рассказали, что за этот период у фигуранта уголовного дела не было служебных нареканий, сослуживцы характеризуют его как порядочного человека. Задержание коллеги, да еще и по такой статье, стало для них полной неожиданностью.

    Уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера было возбуждено Гатчинским следственным отделом накануне. По данным СК, фигурант в конце июня в своем доме в поселке Пригородный, воспользовавшись беспомощностью пьяного подростка, «совершил мужеложство» и лишил юношу чести. В рамках обысков по уголовному делу у подозреваемого нашли также целый арсенал оружия и ржавый БТР.

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