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    Проектировщик просит изменить проект планировки метро в Сосновую Поляну. Под землей нашли плывун

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    7 комментариев

    «Метрогипротранс» настаивает на изменении проекта планировки для участка Красносельско-Калининской линии метро к Сосновой Поляне. В Смольном пока не видят причин.


    По данным «Фонтанки», «отказное» письмо из КРТИ в адрес компании, которая проектирует участок, ушло около месяца назад. «Безусловное обоснование необходимости внесения изменений в ППТ на сегодняшний день отсутствует», — говорится в нем. Собеседники издания сообщают, что «Метрогипротранс» считает необходимым изменение ППТ, так как в процессе изысканий выяснилось, что будущая станция «Петергофское шоссе» оказалась в зоне палеодолины, то есть неустойчивых грунтов с высоким содержанием подземных вод.

    Строить в них можно, но для этого требуется, в частности, заморозка грунта. Кроме того, Петербург уже сталкивался с этими явлениями при метростроении: знаменитый размыв, из-за которого в 1995 году пришлось на 9 лет закрыть участок «Лесная» — «Площадь Мужества», произошел как раз в зоне палеодолины.

    Подробнее о том, что говорят проектировщики об участке метро «Казаковская» — «Сосновая Поляна» и какова позиция Смольного, — читайте в материале «Фонтанки».

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    Комментарии 7

    Гость20 Июл 2023 в 20:09
    Он шёл к Одессе, а вышел к Херсону, прямо как в песне. До Торжка трассу надо пробивать.
    +0−0
    Dmitry Antonov20 Июл 2023 в 19:57
    И в институте, и в Смольном, умеют думать. Институту нужны заказы и объем работ, поэтому хотят переделать проект. А Смольный понимает всю перспективу реального строительства в наше непростое время. Вот и вся история.
    +0−0
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