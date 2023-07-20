Проектировщик просит изменить проект планировки метро в Сосновую Поляну. Под землей нашли плывун

«Метрогипротранс» настаивает на изменении проекта планировки для участка Красносельско-Калининской линии метро к Сосновой Поляне. В Смольном пока не видят причин.



По данным «Фонтанки», «отказное» письмо из КРТИ в адрес компании, которая проектирует участок, ушло около месяца назад. «Безусловное обоснование необходимости внесения изменений в ППТ на сегодняшний день отсутствует», — говорится в нем. Собеседники издания сообщают, что «Метрогипротранс» считает необходимым изменение ППТ, так как в процессе изысканий выяснилось, что будущая станция «Петергофское шоссе» оказалась в зоне палеодолины, то есть неустойчивых грунтов с высоким содержанием подземных вод.



Строить в них можно, но для этого требуется, в частности, заморозка грунта. Кроме того, Петербург уже сталкивался с этими явлениями при метростроении: знаменитый размыв, из-за которого в 1995 году пришлось на 9 лет закрыть участок «Лесная» — «Площадь Мужества», произошел как раз в зоне палеодолины.



Подробнее о том, что говорят проектировщики об участке метро «Казаковская» — «Сосновая Поляна» и какова позиция Смольного, — читайте в материале «Фонтанки».

