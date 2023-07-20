Пожар на Волхонском ликвидирован. Горело и тлело три дня

Мощный пожар, разгоревшийся в промзоне Ломоносовского района Ленобласти на границе с Петербургом, ликвидировали 20 июля. Но забыть о себе он пока не даёт.



Как сообщили в комитете правопорядка и безопасности, сейчас вскрывают кучи негорящих объектов, чтобы исключить возможность оставшегося тления. Территорию проверили в том числе тепловизором.