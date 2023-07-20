Пожар на Волхонском ликвидирован. Горело и тлело три дня

Мощный пожар, разгоревшийся в промзоне Ломоносовского района Ленобласти на границе с Петербургом, ликвидировали 20 июля. Но забыть о себе он пока не даёт.
Как сообщили в комитете правопорядка и безопасности, сейчас вскрывают кучи негорящих объектов, чтобы исключить возможность оставшегося тления. Территорию проверили в том числе тепловизором.
Каждые три часа площади будут мониторить сотрудники 153-й пожарной части гатчинского отряда «Леноблпожспас».
Пожар на Волхонском шоссе около свалки ТБО вспыхнул вечером 17 июля. Горела деревянная щепа, пожарные старались не допустить распространения огня на лес и находящийся рядом мусор. Пламя охватило 3 тысячи квадратных метров, сбивали вертолётом. Справиться с ним удалось к утру. До сегодняшнего дня на полигоне проливали тлеющие очаги.
На месте ЧП брали пробы воздуха. В региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не выявлено. К 20 июня никто из жителей Ломоносовского района не жаловался в управление на ухудшение самочувствия в результате отравления продуктами горения.