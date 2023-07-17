На Волхонском шоссе пожар бушует на 3 тысячах квадратных метров. Тушат с вертолета

С земли и с воздуха тушат пожар на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области 17 июля. Его площадь разрослась в пять раз, но больше не вырастет.



Как сообщили в МЧС России, возгорание на полигоне по переработке древесины локализовали на площади в 3 тысячи квадратных метров. Горит щепа на открытой территории, угрозы распространения огня нет.