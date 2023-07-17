На Волхонском шоссе пожар бушует на 3 тысячах квадратных метров. Тушат с вертолета

С земли и с воздуха тушат пожар на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе Ленинградской области 17 июля. Его площадь разрослась в пять раз, но больше не вырастет.
Как сообщили в МЧС России, возгорание на полигоне по переработке древесины локализовали на площади в 3 тысячи квадратных метров. Горит щепа на открытой территории, угрозы распространения огня нет.
МЧС России
читатель «Фонтанки»
К тушению привлекли вертолет и тяжелую технику: экскаватор, погрузчик и водовозы. По информации пресс-службы администрации области, на месте работают 48 человек личного состава. Ликвидацию пожара в непосредственной близости от полигона ТБО взяла на контроль прокуратура региона.
Дым над Волхонским шоссе заметили немногим позже пяти часов вечера. Сообщалось, что огонь охватил 600 квадратных метров. Вскоре площадь уточнили — горели 800 «квадратов».