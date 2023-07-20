Власти Турку отбирают у российского генконсульства коттедж

Мэрия города Турку (Финляндия) отменяет разрешение, выданное российскому генеральному консульству на пользование коттеджем на острове Какскерра. Об этом 20 июля в соцсетях заявила мэр Турку Минна Арве. Соответствующее письмо направлено в дипломатическое учреждение.

«Турку немедленно прекратит использование так называемого коттеджа в Какскерра, Турку, который использовался сотрудниками Генерального консульства», — написала Арве.

