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    Власти Турку отбирают у российского генконсульства коттедж

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    52 комментария

    Мэрия города Турку (Финляндия) отменяет разрешение, выданное российскому генеральному консульству на пользование коттеджем на острове Какскерра. Об этом 20 июля в соцсетях заявила мэр Турку Минна Арве. Соответствующее письмо направлено в дипломатическое учреждение.

    «Турку немедленно прекратит использование так называемого коттеджа в Какскерра, Турку, который использовался сотрудниками Генерального консульства», — написала Арве.

    19 июля Финляндия отозвала согласие на деятельность генконсульства России в городе Турку в ответ на российское решение закрыть финское генконсульство в Петербурге. Решение вступит в силу 1 октября. Российская сторона, напомним, объясняла, что закрытие генконсульства в Петербурге — это ответ на высылку девяти сотрудников посольства.

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    Комментарии 52

    Гость20 Июл 2023 в 13:50
    ужас
    +0−0
    Гость20 Июл 2023 в 13:42
    пусть в своём болоте коттеджи строят, горе-чиновники
    +0−1
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