Власти Турку отбирают у российского генконсульства коттедж

Мэрия города Турку (Финляндия) отменяет разрешение, выданное российскому генеральному консульству на пользование коттеджем на острове Какскерра. Об этом
«Турку немедленно прекратит использование так называемого коттеджа в Какскерра, Турку, который использовался сотрудниками Генерального консульства», — написала Арве.
19 июля Финляндия отозвала согласие на деятельность генконсульства России в городе Турку в ответ на российское решение закрыть финское генконсульство в Петербурге. Решение вступит в силу