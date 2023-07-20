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    «Затряслись ручки, и начал синеть»: в самолете из Сочи чуть не умер ребёнок

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    Маленькому ребёнку стало плохо в самолёте «Уральских авиалиний», летевшем из Сочи в Екатеринбург. Его госпитализировали. Подробности сообщает 20 июля Е1.RU.

    Инцидент произошёл 19 июля. По словам очевидцев, ребёнок в возрасте года-полутора стал захлебываться рвотой, у него начались судороги. Ему помогли двое пассажиров.

    «Экипаж рейса сообщил диспетчерам аэропорта об ухудшении самочувствия одного из пассажиров. По прилете в аэропорт Кольцово пассажиру была оказана первая медицинская помощь, он был госпитализирован в одну из городских больниц», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

    Екатеринбурженка Алла откачивала ребёнка вместе с ещё одной женщиной. Медицинского образования у неё нет, но есть большой опыт воспитания детей. По её словам, причина ухудшения состояния неизвестна. Малыш спал на руках у матери, и вдруг у него затряслись ручки и он начал синеть.

    «Возможно, во сне стал захлебываться, а мать не заметила. Либо произошла интоксикация от отравления. Мама рассказала, что ребёнок ещё вчера отравился, наглотался воды из моря. Когда всё произошло, мать начала истошно орать, просить о помощи... У меня ее крик до сих пор в ушах стоит», — рассказывает Алла.

    Стюардессы стали спрашивать, есть ли на борту медики. Никто не отзывался.

    «Хотели самолёт сажать, ребёнок синел. Выскочила я и ещё одна женщина. Кое-как откачали. Когда прилетели, на земле их ждала скорая. Мама несла малыша на руках, он уже бодрый был», — говорит Алла.

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