«Затряслись ручки, и начал синеть»: в самолете из Сочи чуть не умер ребёнок

Маленькому ребёнку стало плохо в самолёте «Уральских авиалиний», летевшем из Сочи в Екатеринбург. Его госпитализировали. Подробности сообщает 20 июля Е1.RU.
Инцидент произошёл 19 июля. По словам очевидцев, ребёнок в возрасте года-полутора стал захлебываться рвотой, у него начались судороги. Ему помогли двое пассажиров.
«Экипаж рейса сообщил диспетчерам аэропорта об ухудшении самочувствия одного из пассажиров. По прилете в аэропорт Кольцово пассажиру была оказана первая медицинская помощь, он был госпитализирован в одну из городских больниц», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта Кольцово.
Екатеринбурженка Алла откачивала ребёнка вместе с ещё одной женщиной. Медицинского образования у неё нет, но есть большой опыт воспитания детей. По её словам, причина ухудшения состояния неизвестна. Малыш спал на руках у матери, и вдруг у него затряслись ручки и он начал синеть.
«Возможно, во сне стал захлебываться, а мать не заметила. Либо произошла интоксикация от отравления. Мама рассказала, что ребёнок ещё вчера отравился, наглотался воды из моря. Когда всё произошло, мать начала истошно орать, просить о помощи... У меня ее крик до сих пор в ушах стоит», — рассказывает Алла.
Стюардессы стали спрашивать, есть ли на борту медики. Никто не отзывался.
«Хотели самолёт сажать, ребёнок синел. Выскочила я и ещё одна женщина. Кое-как откачали. Когда прилетели, на земле их ждала скорая. Мама несла малыша на руках, он уже бодрый был», — говорит Алла.