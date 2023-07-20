«Затряслись ручки, и начал синеть»: в самолете из Сочи чуть не умер ребёнок

Маленькому ребёнку стало плохо в самолёте «Уральских авиалиний», летевшем из Сочи в Екатеринбург. Его госпитализировали. Подробности сообщает 20 июля Е1.RU.



Инцидент произошёл 19 июля. По словам очевидцев, ребёнок в возрасте года-полутора стал захлебываться рвотой, у него начались судороги. Ему помогли двое пассажиров.



«Экипаж рейса сообщил диспетчерам аэропорта об ухудшении самочувствия одного из пассажиров. По прилете в аэропорт Кольцово пассажиру была оказана первая медицинская помощь, он был госпитализирован в одну из городских больниц», — прокомментировали в пресс-службе аэропорта Кольцово.

