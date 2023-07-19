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    До особого распоряжения. Работу Керченской паромной переправы будут ежедневно останавливать с ночи до утра

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    Работу Керченской паромной переправы будут приостанавливать ежедневно с 21:00 до 05:00. Новые правила действуют до особого распоряжения. Об этом 19 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. Он также рассказал про итоги совещания по организации транспортных и логистических потоков на полуостров.

    На Керченскую паромную переправу направят грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), а также рейсовые автобусы и организованные группы детей. Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра.

    В приоритетном порядке через паромную переправу будут перевозить детей, затем рейсовые автобусы, а затем грузовой транспорт с товарами первой необходимости.

    Движение грузового транспорта с неприоритетными грузами по-прежнему круглосуточно будет идти по альтернативному сухопутному пути через новые регионы и пропускные пункты Армянск, Джанкой и Перекоп.

    Движение легкового автотранспорта по Крымскому мосту ранее было восстановлено после теракта в реверсивном режиме по крайней правой полосе направления Тамань — Керчь.

    Два взрыва под автомобильной частью Крымского моста прогремели 17 июля в 03:15. В результате теракта погибла семейная пара, ехавшая из Белгородской области в Крым. Их 14-летняя дочь пострадала.

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