До особого распоряжения. Работу Керченской паромной переправы будут ежедневно останавливать с ночи до утра

Работу Керченской паромной переправы будут приостанавливать ежедневно с 21:00 до 05:00. Новые правила действуют до особого распоряжения. Об этом 19 июля сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко в своем телеграм-канале. Он также рассказал про итоги совещания по организации транспортных и логистических потоков на полуостров.



На Керченскую паромную переправу направят грузовые автомобили с приоритетными видами товаров (скоропортящимися продуктами, лекарствами, товарами первой необходимости), а также рейсовые автобусы и организованные группы детей. Для удобства пассажиров перевозчикам рекомендуется прибывать на переправу не позже 6 вечера и не ранее 5 утра.

