Бастрыкин услышал петербурженку, обвинившую врачей в удалении почек у ребенка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад об обстоятельствах гибели младенца в Петербурге. Обвинения матери, которые опровергают врачи, он тоже намерен изучить.



Как сообщили в Следственном комитете России 18 июля, Бастрыкин поручил доложить о предварительно установленных обстоятельствах и по иным доводам женщины, восьмимесячная дочь которой умерла в минувшую субботу.