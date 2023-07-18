Бастрыкин услышал петербурженку, обвинившую врачей в удалении почек у ребенка

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад об обстоятельствах гибели младенца в Петербурге. Обвинения матери, которые опровергают врачи, он тоже намерен изучить.
Как сообщили в Следственном комитете России 18 июля, Бастрыкин поручил доложить о предварительно установленных обстоятельствах и по иным доводам женщины, восьмимесячная дочь которой умерла в минувшую субботу.
«Фонтанка» писала, что девочка появилась на свет в ноябре прошлого года. Первые три месяца жизни она провела в реанимации детской больницы
Мать уверена, что для спасения ее ребенка приложили недостаточно усилий. Она обратилась в полицию, заявив, что без ее согласия у девочки могли удалить почки.
В Педиатрическом университете сообщили, что почки у пациентки не работали, но никаких решений об их удалении не принималось. В вузе настаивают, что делали всё возможное. Теперь медики сами обратились в правоохранительные органы по факту необоснованных обвинений.