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    Бастрыкин услышал петербурженку, обвинившую врачей в удалении почек у ребенка

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    4 комментария

    Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин ждет доклад об обстоятельствах гибели младенца в Петербурге. Обвинения матери, которые опровергают врачи, он тоже намерен изучить.

    Как сообщили в Следственном комитете России 18 июля, Бастрыкин поручил доложить о предварительно установленных обстоятельствах и по иным доводам женщины, восьмимесячная дочь которой умерла в минувшую субботу.

    «Фонтанка» писала, что девочка появилась на свет в ноябре прошлого года. Первые три месяца жизни она провела в реанимации детской больницы № 1. После ее в крайне тяжелом состоянии перевели в Педиатрический университет, где диагностировали генетическое заболевание с хронической почечной недостаточностью.

    Мать уверена, что для спасения ее ребенка приложили недостаточно усилий. Она обратилась в полицию, заявив, что без ее согласия у девочки могли удалить почки.

    В Педиатрическом университете сообщили, что почки у пациентки не работали, но никаких решений об их удалении не принималось. В вузе настаивают, что делали всё возможное. Теперь медики сами обратились в правоохранительные органы по факту необоснованных обвинений.

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    СКБастрыкин
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    Комментарии 4

    Гость18 Июл 2023 в 23:15
    Какие черные трансплантологи? Ребенку 8 месяцев совсем ума нет?
    +1−0
    Гость18 Июл 2023 в 23:12
    Наказать черных трансплантологов!

    Прекратить торговлю чужими органами!
    +1−0
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