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    Почки не удаляли, делали все для спасения. В СПбГПМУ ответили на заявление матери умершей девочки

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    Жительница Петербурга написала заявление в полицию на врачей Педиатрического университета. По ее мнению, они приложили недостаточно усилий для спасения ребенка и могли удалить почки без ее согласия. 18 июля в вузе прокомментировали эту ситуацию.

    «По просьбе родителей, исходя из состояния ребёнка, девочка действительно была переведена из детской городской больницы N1 в Педиатрический университет. Находясь в отделении реанимации, ребёнок получал максимальную помощь, на его спасение были направлены максимальные ресурсы. У пациента, в частности, не работали почки, но никаких решений об их удалении не принималось», — говорится в сообщении пресс-службы Педиатрического университета.

    В вузе также отметили, что по факту необоснованных обвинений университет обратился в правоохранительные и следственные органы с просьбой дать правовую оценку ситуации.

    «Клиника учреждения работает в штатном режиме, несмотря на лето, около 1 000 пациентов получают помощь на отделениях по 52 направлениям», — добавили в пресс-службе.

    Девочка родилась в ноябре прошлого года и сразу же была помещена в реанимацию Первой детской больницы. В феврале ее перевели в Педиатрический университет, где врачи диагностировали у ребенка генетическое заболевание и почечную недостаточность. Спасти её не смогли.

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