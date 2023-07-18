Почки не удаляли, делали все для спасения. В СПбГПМУ ответили на заявление матери умершей девочки

Жительница Петербурга написала заявление в полицию на врачей Педиатрического университета. По ее мнению, они приложили недостаточно усилий для спасения ребенка и могли удалить почки без ее согласия. 18 июля в вузе прокомментировали эту ситуацию.



«По просьбе родителей, исходя из состояния ребёнка, девочка действительно была переведена из детской городской больницы N1 в Педиатрический университет. Находясь в отделении реанимации, ребёнок получал максимальную помощь, на его спасение были направлены максимальные ресурсы. У пациента, в частности, не работали почки, но никаких решений об их удалении не принималось», — говорится в сообщении пресс-службы Педиатрического университета.

