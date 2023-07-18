Петербурженка обвинила врачей в смерти своей дочери и удалении почек без согласия

Жительница Петербурга обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности врачей Педиатрического медицинского университета. 32-летняя женщина уверена, что специалисты отделения анестезиологии-реанимации и интенсивной терапии новорожденных ненадлежащим образом лечили ее восьмимесячную дочь, которая скончалась в минувшую субботу. Кроме того, петербурженка считает, что у ребенка удалили почки без согласия матери. Об этом «Фонтанке» стало известно 18 июля.



Девочка родилась в ноябре прошлого года в тяжелом состоянии и до февраля пробыла в реанимации детской больницы №1. Затем в крайне тяжелом состоянии ребенка перевели в Педиатрический университет. Там у пациентки диагностировали генетическое заболевание с хронической почечной недостаточностью.