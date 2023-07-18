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    «Виража» не будет. В «Зените» заявили, что сцену с трибуны убрать не успеют

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    1 комментарий

    «Зенит» не сможет демонтировать сцену с трибуны D на «Газпром Арене» к кубковому матчу против «Ахмата», который состоится 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

    На играх Кубка России не требуется Fan ID, фанаты, которые бойкотируют «паспорт болельщика», рассчитывали, что смогут занять места на привычном «вираже» вместо сцены.

    Однако «Зенит» остановил продажу части билетов на трибуну D «по техническим причинам». Это связано с «невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены» к игре с «Ахматом» «с учетом календаря и в связи с техническими особенностями конструкций и оборудования арены».

    Фанатам, которые успели приобрести билеты, автоматически вернут деньги.

    Накануне в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что петербургский клуб якобы «заставляют наказать активных болельщиков» за выкрики против Fan ID с трибун во время матча Суперкубка против ЦСКА. Сообщалось, что клубу «настоятельно рекомендовано не демонтировать сцену на фанатской трибуне».

    Сцена появилась вместо «виража» на «Газпром Арене», когда во второй половине сезона РПЛ 2022/23 на всех стадионах начал работать Fan ID. Фанаты бойкотируют «паспорт болельщика», поэтому «пустоту» решили заполнить музыкантами.

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    Комментарии 1

    Гость18 Июл 2023 в 18:02
    Пусть хулиганы смотрят в пивнушках, желательно в Шушарах.
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