«Виража» не будет. В «Зените» заявили, что сцену с трибуны убрать не успеют

«Зенит» не сможет демонтировать сцену с трибуны D на «Газпром Арене» к кубковому матчу против «Ахмата», который состоится 25 июля. Об этом сообщила пресс-служба клуба.



На играх Кубка России не требуется Fan ID, фанаты, которые бойкотируют «паспорт болельщика», рассчитывали, что смогут занять места на привычном «вираже» вместо сцены.



Однако «Зенит» остановил продажу части билетов на трибуну D «по техническим причинам». Это связано с «невозможностью по объективным причинам провести демонтаж сцены» к игре с «Ахматом» «с учетом календаря и в связи с техническими особенностями конструкций и оборудования арены».

