Экологическую организацию Wild Salmon Center* признали нежелательной в России. Она занималась охраной лосося

Деятельность неправительственной организации Wild Salmon Center*, которая декларировала охрану тихоокеанского лосося, признали нежелательной в РФ. 18 июля Генпрокуратура России сообщила, что организация продвигала проекты, «наносящие вред российской экономике».
В надзорном ведомстве выяснили, что WSC получала финансирование от частных коммерческих и некоммерческих структур, в том числе от Google. Помимо этого, экологическая организация получала деньги от американских Минторговли, Минсельхоза и МВД.
Wild Salmon Center выступала за сохранение тихоокеанского лосося, но, как считает Генпрокуратура, на самом деле сотрудники пытались «сковать экономическое развитие России». В качестве аргумента ведомство приводит рекомендацию WSC по созданию особо охраняемых природных территорий на территории Сахалинской области. Однако ограничение добычи газа и нефти, рыбного промысла на этой территории на руку иностранным неправительственным компаниям, считают в Генпрокуратуре.
Также ведомство отметило, что Wild Salmon Center помогала финансово российской НКО «Экологическая вахта Сахалина»** (признана иноагентом). Как сказано на сайте НКО, их проекты направлены на защиту сохранившихся нетронутых уголков природы и содействие в восстановлении нарушенных экосистем.
В начале месяца нежелательной признали американскую организацию Altai Project*. По данным Генпрокуратуры, проект хотел саботировать строительство газопровода «Сила Сибири-2».
*Организация признана нежелательной на территории России.
**Организация признана иностранным агентом.