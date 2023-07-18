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    Экологическую организацию Wild Salmon Center* признали нежелательной в России. Она занималась охраной лосося

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    11 комментариев

    Деятельность неправительственной организации Wild Salmon Center*, которая декларировала охрану тихоокеанского лосося, признали нежелательной в РФ. 18 июля Генпрокуратура России сообщила, что организация продвигала проекты, «наносящие вред российской экономике».

    В надзорном ведомстве выяснили, что WSC получала финансирование от частных коммерческих и некоммерческих структур, в том числе от Google. Помимо этого, экологическая организация получала деньги от американских Минторговли, Минсельхоза и МВД.

    Wild Salmon Center выступала за сохранение тихоокеанского лосося, но, как считает Генпрокуратура, на самом деле сотрудники пытались «сковать экономическое развитие России». В качестве аргумента ведомство приводит рекомендацию WSC по созданию особо охраняемых природных территорий на территории Сахалинской области. Однако ограничение добычи газа и нефти, рыбного промысла на этой территории на руку иностранным неправительственным компаниям, считают в Генпрокуратуре.

    Также ведомство отметило, что Wild Salmon Center помогала финансово российской НКО «Экологическая вахта Сахалина»** (признана иноагентом). Как сказано на сайте НКО, их проекты направлены на защиту сохранившихся нетронутых уголков природы и содействие в восстановлении нарушенных экосистем.

    В начале месяца нежелательной признали американскую организацию Altai Project*. По данным Генпрокуратуры, проект хотел саботировать строительство газопровода «Сила Сибири-2».

    *Организация признана нежелательной на территории России.

    **Организация признана иностранным агентом.

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    Комментарии 11

    Су Люк Ын18 Июл 2023 в 15:14
    надобно передавать лосось Мне! буду Заниматься им тогда!
    +2−0
    Гость18 Июл 2023 в 15:07
    Кругом враги
    +1−0
    Akabos18 Июл 2023 в 14:55
    Опять лососю прилетело - реально самое вредное в стране...
    +0−0
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