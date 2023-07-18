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    Кино

    «У меня тоже есть своя «Мальвина», его зовут Гена». Ивлеева с фиолетовой шевелюрой и Ефремовым снимется в кино про детские травмы

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    8 комментариев
    Фото: предоставлено KION
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    Режиссер и композитор Даша Чаруша приступила к съемкам фильма «Мальвина» с Анастасией Ивлеевой и Никитой Ефремовым в главных ролях. Об этом сообщила 18 июля кинокомпания «Марс Медиа», которая ведет эту работу совместно с онлайн-кинотеатром KION.

    Кино — о детских травмах: 30-летняя Василиса осознает, что катится на дно, — притом что в юности она считалась очень талантливой. На помощь приходит воображаемая подруга Мальвина, девушка с фиолетовыми волосами, которая отправляет Васю на поиски детской любви — Стасика. Но снизойдет ли тот до нее теперь?

    «Кайфую от того, что могу быть максимально смелой, играя этого персонажа, — говорит о роли Мальвины Анастасия Ивлеева. — Она не боится сказать прямо то, что думает, и всегда называет вещи своими именами. Я считаю, что такой человек должен быть в жизни у каждого, у неё точно есть чему поучиться всем нам».

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    «У меня тоже есть своя «Мальвина», его зовут Гена, — делится откровением Никита Ефремов. — Гена — контролер, и когда я его изучал, никак не мог понять, чего он от меня хочет, и в какой-то момент спросил впрямую: «Ген, чего ты хочешь?» Гена сказал: «Я так хочу, чтобы меня похвалили» — и стал таким маленьким-маленьким. Это мое открытие внутреннего Гены дает мне очень сильное соприкосновение с историей Мальвины. Все мы родом из детства».

    Режиссер Даша Чаруша, известная зрителям своими актерскими работами, а также музыкой к фильмам своего мужа, режиссера Ильи Найшуллера («Хардкор», «Кентавр»), определяет фильм как «современную городскую сказку».

    Съемки картины продолжатся до конца лета. Выход в прокат «Мальвины» запланирован на 28 марта 2024 года.

    Фото: предоставлено KION

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    Комментарии 8

    RR_197818 Июл 2023 в 14:55
    Низкопробно.
    +1−0
    Гость18 Июл 2023 в 14:44
    Ефремов же, вроде, в реанимации...
    +1−0
    Польза санкций18 Июл 2023 в 14:23
    Для кого это всё? У меня двое детей, и даже они считают, что всё это - лютая кринжатина.
    +3−0
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