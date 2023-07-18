    Сейчас

    +20˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +20˚C

    Пасмурно, Дождь

    Ощущается как 20

    2 м/с, ю-з

    755мм

    66%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.42eur101.65

    Почти 30 тысяч разрешений такси действуют в Петербурге, четверть из них — у частников

    160
    2 комментария

    В первом полугодии 2023 года в Петербурге было оформлено 7621 разрешение на работу такси. Это почти вдвое больше, чем выдали за тот же срок годом ранее — тогда комитет по транспорту выдал 4328 разрешений.

    В общей сложности на 18 июля в Петербурге действует 29 276 разрешений на перевозку пассажиров и их багажа легковым такси, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту. Подавляющее большинство — 21 704 разрешений — выданы 330 юридическим лицам. Еще 7572 оформили 1025 частников. Год назад в городе разрешения были у 22 423 такси. Из них 15 372 имелись у 345 фирм и еще 7051 разрешение было выдано 1038 индивидуальным предпринимателям.

    С 1 сентября в Петербурге для такси начнут действовать новые правила. Согласно городскому закону «Об организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси в Санкт Петербурге», принятому в конце июня, автомобили такси должны будут иметь белый цвет кузова с желтой светоотражающей полосой и относиться к экологическому классу не ниже Euro-3. Правила будут распространяться на перевозчиков, оформивших разрешение после 1 сентября. Также закон предполагает создание единого реестра легковых такси.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургТакси
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close