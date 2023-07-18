Почти 30 тысяч разрешений такси действуют в Петербурге, четверть из них — у частников

В первом полугодии 2023 года в Петербурге было оформлено 7621 разрешение на работу такси. Это почти вдвое больше, чем выдали за тот же срок годом ранее — тогда комитет по транспорту выдал 4328 разрешений.



В общей сложности на 18 июля в Петербурге действует 29 276 разрешений на перевозку пассажиров и их багажа легковым такси, сообщает пресс-служба городского комитета по транспорту. Подавляющее большинство — 21 704 разрешений — выданы 330 юридическим лицам. Еще 7572 оформили 1025 частников. Год назад в городе разрешения были у 22 423 такси. Из них 15 372 имелись у 345 фирм и еще 7051 разрешение было выдано 1038 индивидуальным предпринимателям.