В Курске 70 человек заболели корью

В Курске массовый случай заболевания корью, передаёт 17 июля INTERFAX.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Сообщается, что общее количество заболевших «самой заразной болезнью в мире» достигло 70 человек.



«Подтверждено лабораторно 30 случаев, диагноз выставлен клинико-эпидемиологически в 34 случаях, шесть человек находятся под наблюдением с подозрением на заболевание корью», — цитирует агентство сообщение ведомства. Уточняется, что 45 человек уже выздоровели и выписаны домой.



Среди заболевших — 50 детей и 20 взрослых. Все они против кори привиты не были.

