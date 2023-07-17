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    В Курске 70 человек заболели корью

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    4 комментария

    В Курске массовый случай заболевания корью, передаёт 17 июля INTERFAX.RU со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора. Сообщается, что общее количество заболевших «самой заразной болезнью в мире» достигло 70 человек.

    «Подтверждено лабораторно 30 случаев, диагноз выставлен клинико-эпидемиологически в 34 случаях, шесть человек находятся под наблюдением с подозрением на заболевание корью», — цитирует агентство сообщение ведомства. Уточняется, что 45 человек уже выздоровели и выписаны домой.

    Среди заболевших — 50 детей и 20 взрослых. Все они против кори привиты не были.

    Напомним, в Петербурге вспышка кори в последний раз регистрировалась в конце мая. «Фонтанка» писала об этом. Тогда в городе заболели 49 человек, половина из них — дети.

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    Комментарии 4

    Гость17 Июл 2023 в 23:19
    А я привился от кори.
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