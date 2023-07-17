После смертельного ДТП с мотоциклистом на Горском шоссе арестован водитель маршрутки

Два месяца в следственном изоляторе предстоит провести водителю маршрутки после смертельной аварии с мотоциклистом рядом с посёлком Левашово.
Как сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга 17 июля, Выборгский районный суд удовлетворил ходатайство следствия и до 14 сентября отправил в СИЗО Акмала Норбутаева. Ему предъявлено обвинение в нарушении ПДД, которое повлекло смерть по неосторожности.
Ранним утром 15 июля Норбутаев за рулём ПАЗ, принадлежащего «АТП Барс-2», на перекрёстке Выборгского и Горского шоссе повернул налево и сбил попутный Suzuki. Автобусу горел зелёный, водитель, по версии следствия, не убедился в безопасности манёвра.
Мотоциклист погиб на месте, им оказался 30-летний житель Ханты-Мансийска.
«Фонтанка» писала о задержании водителя маршрутки — гражданина Узбекистана — без разрешающих работу документов.