Стрелявший по землякам в Кудрово проведёт лето под стражей

Суд ограничил пределами следственного изолятора активность сбежавшего после стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области. От пуль пострадали трое.



Как сообщает Следственный комитет Ленобласти, 31-летний фигурант по ходатайству следствия заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.



В полицейском главке показали задержание мужчины. Чтобы поймать его, пришлось применять табельное оружие.



31-летнего Рустама, несколько месяцев назад получившего российское гражданство, искали после субботней стрельбы на Английской улице в Кудрово. Одна пуля попала в глаз 47-летнему уроженцу Таджикистана, другая сломала челюсть его 25-летнему земляку. Младший брат последнего ушиб позвоночник.

