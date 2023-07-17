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    Стрелявший по землякам в Кудрово проведёт лето под стражей

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    Суд ограничил пределами следственного изолятора активность сбежавшего после стрельбы во Всеволожском районе Ленинградской области. От пуль пострадали трое.

    Как сообщает Следственный комитет Ленобласти, 31-летний фигурант по ходатайству следствия заключён под стражу. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство двух и более лиц.

    В полицейском главке показали задержание мужчины. Чтобы поймать его, пришлось применять табельное оружие.

    31-летнего Рустама, несколько месяцев назад получившего российское гражданство, искали после субботней стрельбы на Английской улице в Кудрово. Одна пуля попала в глаз 47-летнему уроженцу Таджикистана, другая сломала челюсть его 25-летнему земляку. Младший брат последнего ушиб позвоночник.

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