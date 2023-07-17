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    Чтобы задержать стрелявшего, в Кудрово полицейскому пришлось применить пистолет

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    Полицейские Невского района Петербурга задержали разыскиваемого за стрельбу в Кудрово. Сотруднику пришлось применить табельное оружие. Подробности 17 июля рассказали в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Ранее «Фонтанка» писала о пятничной стрельбе на Английской улице в Кудрово. Мужчина по имени Рустам четыре раза выстрелил из пистолета. Одна пуля попала в глаз 47-летнему уроженцу Таджикистана, другая сломала челюсть его 25-летнему земляку. 23-летний брат последнего ушиб позвоночник. Стрелок был объявлен в розыск, возбуждено дело о покушении на убийство.

    ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

    Искали подозреваемого все патрульные наряды. Около 11:20 16 июля автомобиль с Рустамом попал в поле зрения сотрудников ППСП. Началось преследование.

    «В ходе преследования подозреваемого полицейским на основании ФЗ «О полиции» было произведено три выстрела в безопасном направлении», — рассказали в пресс-службе главка полиции.

    У дома 10 по улице Бадаева при помощи инспекторов ДПС подозреваемый был задержан и передан в следственные органы. В результате применения табельного оружия никто не пострадал.

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