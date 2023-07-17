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    Стало известно, как поедет автобус Симферополь — Петербург после теракта на Крымском мосту

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    Автобус, следующий по межрегиональному маршруту № 6499 Санкт-Петербург — Симферополь, отправится сегодня не по Крымскому мосту, а с помощью паромной переправы, сообщили 17 июля «Фонтанке» в СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

    «В 19:00 автобус № 6499 отправится с автобусного вокзала города Симферополя до паромной переправы в городе Керчь и на пароме проследует до порта Кавказ (Краснодарский край). Оттуда по установленной трассе», — рассказали в пресс-службе «Пассажиравтотранса».

    Как будет пролегать путь 6499 автобуса по обратному маршруту, из Петербурга в Симферополь, пока неизвестно. Однако в расписании рейс запланирован на субботу.

    В соответствии с расписанием отправляются и вечерние поезда из Крыма. За исключением поезда «Евпатория — Санкт-Петербург», который поздно прибыл в Евпаторию, сообщает главный крымский перевозчик «Гранд Сервис Экспресс».

    Маршруты пришлось скорректировать в связи с терактом на Крымском мосту, который повредил автомобильное полотно. На данный момент Минтранс предлагает туристам добираться до Крыма поездом, на пароме, а для путешествующих на собственном авто — через ДНР, Запорожскую и Херсонскую области.

    Напомним, сегодня в результате теракта на Крымском мосту погибли двое взрослых: мужчина и женщина из Белгородской области. С ними в машине была девочка-подросток, которая выжила. Сейчас она находится с травмами средней тяжести в краевой больнице Краснодара.

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