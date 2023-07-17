    Сейчас

    +22˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +22˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 21

    3 м/с, с-з

    759мм

    52%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd90.12eur101.2

    В Керчи ввели режим ЧС регионального уровня

    182
    обсудить

    В Керчи введен режим ЧС регионального уровня, сообщил 17 июля глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в своем телеграм-канале.

    “Главам администраций городов Керчь, Феодосия, Джанкой Ленинского и Белогорского районов поручено оборудовать места для площадок отстоя автобусов, габаритного грузового транспорта на период ограничения движения по Крымскому мосту», — сообщил Садаклиев. Места также необходимы для пунктов обогрева и питания для иногородних граждан, чей транспорт задержали.

    Кроме того, администрациям тех же муниципалитетов поручили привести в готовность резервные источники питания и обеспечить их запасом топлива. В Крыму развернут пункты временного размещения (ПВР) с раздачей питьевой воды, биотуалетами и другими первоочередными средствами.

    Утром 17 июля стало известно, что на Крымском мосту произошел теракт. Погибли двое белгородцев, их дочь сейчас находится в реанимации. По предварительной версии, в результате работы украинских спецслужб обвалилось автомобильное полотно Крымского моста, что привело к заторам на подъездах к Крыму.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close