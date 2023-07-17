В Керчи ввели режим ЧС регионального уровня

В Керчи введен режим ЧС регионального уровня, сообщил 17 июля глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев в своем телеграм-канале.
“Главам администраций городов Керчь, Феодосия, Джанкой Ленинского и Белогорского районов поручено оборудовать места для площадок отстоя автобусов, габаритного грузового транспорта на период ограничения движения по Крымскому мосту», — сообщил Садаклиев. Места также необходимы для пунктов обогрева и питания для иногородних граждан, чей транспорт задержали.
Кроме того, администрациям тех же муниципалитетов поручили привести в готовность резервные источники питания и обеспечить их запасом топлива. В Крыму развернут пункты временного размещения (ПВР) с раздачей питьевой воды, биотуалетами и другими первоочередными средствами.
Утром 17 июля стало известно, что на Крымском мосту произошел теракт. Погибли двое белгородцев, их дочь сейчас находится в реанимации. По предварительной версии, в результате работы украинских спецслужб обвалилось автомобильное полотно Крымского моста, что привело к заторам на подъездах к Крыму.