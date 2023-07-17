    Сейчас

    +24˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +24˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 23

    3 м/с, зап

    759мм

    56%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd90.12eur101.2

    Хуснуллин: Опоры Крымского моста не пострадали в результате теракта

    1088
    15 комментариев

    Опоры Крымского моста предварительно не пострадали в результате теракта. Об этом сообщил 17 июля в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.

    В течение двух часов будет решение о возможности запуска автомобильного движения.

    В ночь на 17 июля на Крымском мосту был совершен теракт, сообщал ранее Следственный комитет РФ. В эпицентре оказался автомобиль семьи из Белгородской области — родители погибли, выжила девочка. Губернатор Вячеслав Гладков поручил оказать помощь ее близким. Последние новости о ситуации на мосту — читайте здесь. За всеми событиями следим в нашей онлайн-трансляции.

    Больше интересных новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК1
    СМЕХ5
    УДИВЛЕНИЕ1
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close