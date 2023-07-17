Хуснуллин: Опоры Крымского моста не пострадали в результате теракта

Опоры Крымского моста предварительно не пострадали в результате теракта. Об этом сообщил 17 июля в своем телеграм-канале вице-премьер Марат Хуснуллин.
В течение двух часов будет решение о возможности запуска автомобильного движения.
В ночь на 17 июля на Крымском мосту был совершен теракт, сообщал ранее Следственный комитет РФ. В эпицентре оказался автомобиль семьи из Белгородской области — родители погибли, выжила девочка. Губернатор Вячеслав Гладков поручил оказать помощь ее близким. Последние новости о ситуации на мосту — читайте здесь. За всеми событиями следим в нашей онлайн-трансляции.