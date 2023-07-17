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    Эрдоган: Зерновая сделка вошла в историю, думаю, Путин хотел бы ее продления

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    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о приостановке Россией участия в договоренностях по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Он выразил надежду, что сделку удастся возобновить до августа, пишет CNN Türk.

    По словам турецкого лидера, черноморская инициатива «вошла в историю как важный дипломатический успех». Было отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции, благодаря чему «многим странам удалось избежать втягивания в продовольственный кризис».

    Эрдоган выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы зерновая сделка продолжилась. Эту тему он планирует обсудить на встрече с ним в августе в Турции, однако надеется, что вопрос удастся решить в ходе телефонного разговора, не дожидаясь последнего месяца лета.

    Тем временем дипмиссия России в Белоруссии передала Украине ноту по зерновой сделке, в которой говорится, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля, сообщает РИА Новости. Также Москва уведомила Турцию и ООН о возражении против продления зерновой сделки.

    Дмитрий Песков 17 июля заявил о том, что договоренности по вывозу украинского зерна из черноморских портов фактически прекращены, сделка остановлена. Россия вернется к участию в ней, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.

    Несколько дней назад Владимир Путин допустил приостановку зерновой сделки, срок которой истек сегодня, 17 июля, и не был продлен. Он сообщил, что Москва вернется к договоренностям, когда будут выполнены данные ей обещания, которые касаются снятия препятствий для экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. Подробнее о ситуации вокруг «зерновой сделки» читайте в нашем материале.

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