Эрдоган: Зерновая сделка вошла в историю, думаю, Путин хотел бы ее продления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о приостановке Россией участия в договоренностях по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Он выразил надежду, что сделку удастся возобновить до августа, пишет CNN Türk.
По словам турецкого лидера, черноморская инициатива «вошла в историю как важный дипломатический успех». Было отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции, благодаря чему «многим странам удалось избежать втягивания в продовольственный кризис».
Эрдоган выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы зерновая сделка продолжилась. Эту тему он планирует обсудить на встрече с ним в августе в Турции, однако надеется, что вопрос удастся решить в ходе телефонного разговора, не дожидаясь последнего месяца лета.
Тем временем дипмиссия России в Белоруссии передала Украине ноту по зерновой сделке, в которой говорится, что выполнение инициативы должно быть полностью прекращено с 18 июля, сообщает РИА Новости. Также Москва уведомила Турцию и ООН о возражении против продления зерновой сделки.
Дмитрий Песков 17 июля заявил о том, что договоренности по вывозу украинского зерна из черноморских портов фактически прекращены, сделка остановлена. Россия вернется к участию в ней, как только касающиеся ее договоренности будут выполнены.