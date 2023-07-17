Эрдоган: Зерновая сделка вошла в историю, думаю, Путин хотел бы ее продления

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган высказался о приостановке Россией участия в договоренностях по вывозу украинского зерна из черноморских портов. Он выразил надежду, что сделку удастся возобновить до августа, пишет CNN Türk.



По словам турецкого лидера, черноморская инициатива «вошла в историю как важный дипломатический успех». Было отгружено более 33 миллионов тонн зерновой продукции, благодаря чему «многим странам удалось избежать втягивания в продовольственный кризис».



Эрдоган выразил уверенность, что президент РФ Владимир Путин хочет, чтобы зерновая сделка продолжилась. Эту тему он планирует обсудить на встрече с ним в августе в Турции, однако надеется, что вопрос удастся решить в ходе телефонного разговора, не дожидаясь последнего месяца лета.

