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    Спикер Госсовета Крыма: Железнодорожная часть Крымского моста выдержала уже второй взрыв — это хорошо

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    В отличие от автомобильной дороги Крымского моста, железнодорожное полотно уже второй раз выдерживает взрыв, что является хорошей новостью, заявил 17 июля в интервью телеканалу «Россия 24» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.

    «Второй взрыв произошел, и второй раз железнодорожная часть [Крымского моста] выдерживает. Для нас это очень хорошая новость, потому что Минтранс сообщил об усилении подвижного состава, то есть мы усилили пассажиропоток, пока будет принято решение по мосту», — сообщил Владимир Константинов.

    Он рассказал, что по неповрежденной автомобильной части моста сейчас проводится экспертиза. До конца дня власти решат вопрос о запуске реверсивного движения, если движение на мосту признают возможным, уточнил политик.

    Движение на Крымском мосту было остановлено 17 июля. Следственный комитет сообщил, что произошел теракт. Известно о двух погибших — это, по данным властей, двое взрослых, которые отправились вместе с дочерью из Белгородской области в Крым. Девочка выжила, сейчас ей оказывается медицинская помощь. Последние новости о ситуации на мосту — читайте здесь. За всеми событиями следим в нашей онлайн-трансляции.

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