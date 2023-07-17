Спикер Госсовета Крыма: Железнодорожная часть Крымского моста выдержала уже второй взрыв — это хорошо

В отличие от автомобильной дороги Крымского моста, железнодорожное полотно уже второй раз выдерживает взрыв, что является хорошей новостью, заявил 17 июля в интервью телеканалу «Россия 24» председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.



«Второй взрыв произошел, и второй раз железнодорожная часть [Крымского моста] выдерживает. Для нас это очень хорошая новость, потому что Минтранс сообщил об усилении подвижного состава, то есть мы усилили пассажиропоток, пока будет принято решение по мосту», — сообщил Владимир Константинов.

