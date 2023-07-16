«Они нас сейчас тут сожрут». Тульские леса наводнили кабаньи семьи

Семья грибников была вынуждена прятаться на дереве от стада кабанов с выводком кабанят. Главное — жизнь и улов, спасли.



Видео 16 июля распространяется в СМИ, снято оно было еще два дня назад и выложено в телеграм-канале «Тула с огоньком», также его публикует «Тульская пресса». Семьи пошла по грибы в Ясногорском районе, и все было хорошо, пока в кустах не послышался поросячье хрюканье. Муж с женой и их дочка забрались на дерево и с высоты сняли многодетное семейство. Из переживаний за кадром логичное — «они нас сейчас сожрут» и «умеют ли кабаны прыгать».

