«Они нас сейчас тут сожрут». Тульские леса наводнили кабаньи семьи

Семья грибников была вынуждена прятаться на дереве от стада кабанов с выводком кабанят. Главное — жизнь и улов, спасли.
Видео 16 июля распространяется в СМИ, снято оно было еще два дня назад и выложено в телеграм-канале «Тула с огоньком», также его публикует «Тульская пресса». Семьи пошла по грибы в Ясногорском районе, и все было хорошо, пока в кустах не послышался поросячье хрюканье. Муж с женой и их дочка забрались на дерево и с высоты сняли многодетное семейство. Из переживаний за кадром логичное — «они нас сейчас сожрут» и «умеют ли кабаны прыгать».
Об улове тоже вспомнили — женщина успокоила родственников, что предусмотрительно повесила корзину с грибами повыше. Стадо похрюкало под ногами грибников и игриво удалилось.
На следующий день еще один туляк встретил кабанов в местных лесах. На сей раз стадо было поменьше, а надежным укрытием послужил автомобиль.
В регионе периодически считают количество кабанов. В конце июня этого года, по данным ТСН24, плотность дикого кабана на территории области составила 0,11 головы на 1000 га (227 особей).