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    Автобус сорвался с дороги на Териберку и пролетел несколько метров. Много пострадавших

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    Серьёзное ДТП произошло на одном из самых популярных туристических направлений на севере России — на дороге в Териберку.

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    Как сообщает 15 июля управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области, микроавтобус Peugeot съехал с дороги и опрокинулся в кювет на 11-м километре подъезда к селу Териберка 14 июля около 22:40. Пострадали семь человек, все они доставлены в медицинские учреждения. Одного пассажира спасателям пришлось деблокировать.

    На месте происшествия работал дежурный караул ПЧ-23 Кольского филиала управления и спасатели АСС.

    Ночью 15 июля на Кубани в ДТП попал рейсовый автобус — его проткнули элементы кузова МАН. Погибли три человека, пострадали 17. В Петербурге в ДТП с автобусом на Московском проспекте вчера пострадал 6-летний мальчик.

    Фото: Управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области

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    ДТПДТП с автобусомМурманская область
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