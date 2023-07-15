Автобус сорвался с дороги на Териберку и пролетел несколько метров. Много пострадавших

Серьёзное ДТП произошло на одном из самых популярных туристических направлений на севере России — на дороге в Териберку.
Как сообщает 15 июля управление по ГОЧС и ПБ Мурманской области, микроавтобус Peugeot съехал с дороги и опрокинулся в кювет на 11-м километре подъезда к селу Териберка 14 июля около 22:40. Пострадали семь человек, все они доставлены в медицинские учреждения. Одного пассажира спасателям пришлось деблокировать.
На месте происшествия работал дежурный караул ПЧ-23 Кольского филиала управления и спасатели АСС.
Ночью 15 июля на Кубани в ДТП попал рейсовый автобус — его проткнули элементы кузова МАН. Погибли три человека, пострадали 17. В Петербурге в ДТП с автобусом на Московском проспекте вчера пострадал 6-летний мальчик.