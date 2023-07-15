Автобус на Московском разогнался и протаранил «Солярис». В больницу увезли ребёнка

Маленький мальчик пострадал в результате ДТП на юге Петербурга. Подробности сообщает 15 июля пресс-служба ГУ МВД по городу и области.
ДТП случилось 14 июля в 18:35 на Московском проспекте, 157. По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса «Волгабас» ехал от Бассейной к Кузнецовской улице, неправильно выбрал дистанцию и ударил сзади попутный «Хёндэ Солярис» под управлением 47-летнего мужчины. От удара 6-летний пассажир автобуса не удержался на ногах и упал. Травмы оказались серьёзные. Медики госпитализировали его в состоянии средней степени тяжести.
По данным «Фонтанки», ни водитель «Пассажиравтотранса», ни 47-летний гражданин Таджикистана из «Соляриса» на нарушениях ПДД в этом году не попадались. Мальчик — житель Московского района, его лечат в больнице имени Раухфуса.