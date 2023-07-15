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    Автобус на Московском разогнался и протаранил «Солярис». В больницу увезли ребёнка

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    Маленький мальчик пострадал в результате ДТП на юге Петербурга. Подробности сообщает 15 июля пресс-служба ГУ МВД по городу и области.

    ДТП случилось 14 июля в 18:35 на Московском проспекте, 157. По предварительным данным, 57-летний водитель автобуса «Волгабас» ехал от Бассейной к Кузнецовской улице, неправильно выбрал дистанцию и ударил сзади попутный «Хёндэ Солярис» под управлением 47-летнего мужчины. От удара 6-летний пассажир автобуса не удержался на ногах и упал. Травмы оказались серьёзные. Медики госпитализировали его в состоянии средней степени тяжести.

    По данным «Фонтанки», ни водитель «Пассажиравтотранса», ни 47-летний гражданин Таджикистана из «Соляриса» на нарушениях ПДД в этом году не попадались. Мальчик — житель Московского района, его лечат в больнице имени Раухфуса.

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    Комментарии 4

    Гость15 Июл 2023 в 14:27
    Ставлю на бирюзовый!
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