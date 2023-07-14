Залили «перцем» просто так? Что известно о нападении на пару подростков около ТЦ «Академ Парк»

Неизвестная напала на пару подростков около ТЦ «Академ Парк», залив их содержимым перцового баллончика. Мальчик пострадал меньше, так как волосы закрывали лицо, но на несколько секунд он ослеп. А вот его юная спутница в момент нападения повернула голову в его сторону и получила струю прямо в глаза, после чего упала на асфальт.



Незадолго до произошедшего пострадавшая звонила родителям из торгового центра и просила папу забрать их с другом, жалуясь на преследование агрессивно настроенными подростками. Но, когда родители подъехали на проспект Науки, 19 , то уже увидели машину скорой помощи и толпу людей, оказывающую помощь их дочери и ее другу.

Мотив поступка нападавшей девочки, по словам родителей пострадавшей, неизвестен. Их дочь не принадлежит ни к какой субкультуре, просто была одета в черное. Про ревность тоже не может быть и речи, девочки якобы друг друга не знают, а с мальчиком они друзья.

