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    Залили «перцем» просто так? Что известно о нападении на пару подростков около ТЦ «Академ Парк»

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    Неизвестная напала на пару подростков около ТЦ «Академ Парк», залив их содержимым перцового баллончика. Мальчик пострадал меньше, так как волосы закрывали лицо, но на несколько секунд он ослеп. А вот его юная спутница в момент нападения повернула голову в его сторону и получила струю прямо в глаза, после чего упала на асфальт.

    Незадолго до произошедшего пострадавшая звонила родителям из торгового центра и просила папу забрать их с другом, жалуясь на преследование агрессивно настроенными подростками. Но, когда родители подъехали на проспект Науки, 19, то уже увидели машину скорой помощи и толпу людей, оказывающую помощь их дочери и ее другу.

    Мотив поступка нападавшей девочки, по словам родителей пострадавшей, неизвестен. Их дочь не принадлежит ни к какой субкультуре, просто была одета в черное. Про ревность тоже не может быть и речи, девочки якобы друг друга не знают, а с мальчиком они друзья.

    Мама пострадавшей девочки уже написала заявление в полицию, однако теперь ее дочери угрожают неизвестные (поэтому мы не называем имен пострадавших. — Прим. ред.). Физически девочка чувствует себя лучше: спустя два дня после нападения отек с лица спал, зрение почти восстановилось, но семья планирует обратиться к окулисту.

    Детали произошедшего — в нашей видеоновости.

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