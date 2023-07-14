«Папа, забери нас». Перед нападением с перцовкой подростков преследовал в ТЦ странный коллектив

Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться





Охрана торгового центра давно пыталась привлечь внимание к проблеме подростковых групп в ТРК города. Законных способов справиться с несовершеннолетними хулиганами у обычных секьюрити нет.

Заметив преследование в ТЦ «Академ парк», девочка позвонила родителям и попросила забрать ее с другом домой. Но, когда отец и мать примчались к ТЦ, они увидели рядом с дочерью машину скорой помощи и толпу людей.



Скорую помощь к торговому центру на проспекте Науки вечером 12 июля вызвали прохожие. На их глазах девушка лет 14–15 на вид распылила перцовый баллончик в лица двум подросткам. Пострадавшая девочка упала на асфальт.

«Фонтанка.ру»

«Дочь с другом гуляли в торговом центре и заметили, что их преследуют, — рассказала «Фонтанке» мама пострадавшей, Анна (имя изменено). — Около 19 часов дочь позвонила отцу и попросила приехать за ними. Я тоже была в машине, мы как раз возвращались с работы. Ира (имя изменено) рассказала, что группа подростков идет за ними, оскорбляет и плюет в них. Ни дочь, ни ее друг ни с кем из преследователей не знакомы».

По словам Иры, подросткам из ТЦ чем-то не понравился их внешний вид. При этом мама подчеркивает, что никогда прежде у дочери не возникало такого рода проблем. Она одевается, как обычный подросток, у нее окрашенные в черный цвет волосы до плеч. Никаких принтов, означающих принадлежность к какой-либо субкультуре, на одежде девочки в тот день на было. «На толстовке была картинка, изображающая ладонь и китайский знак инь-янь», — говорит мама.



Родители не успели. Пока они были в пути, раздался еще один звонок. Друг дочери сообщил, что на них напали и залили глаза из перцового баллончика. Мальчик пострадал меньше, так как волосы закрывали лицо, но на несколько секунд и он потерял зрение. Ира в момент нападения повернула голову в его сторону и получила струю прямо в глаза. На записи с камер видеонаблюдения видно, как напавшая девушка обходит своих жертв по кругу, останавливается в нескольких метрах от них и наблюдает за произведенным эффектом.



«Ира рассказала, что люди, которые оказались рядом, быстро отреагировали и пришли на помощь до приезда скорой, — говорит Анна. — Промыли ей глаза водой, потом молоком. Благодаря этому ожогов она не получила. Когда приехали медики, они обработали глаза и ссадины, которые она получила, упав на асфальт. Очевидцы, которые были рядом с дочерью, сказали, что напавшую на нее девочку часто видят в этом торговом центре. И что она и раньше проявляла агрессию по отношению к посетителям. Я подписала отказ от госпитализации, и мы поехали в 6-й отдел полиции по Калининскому району».



В полиции у матери приняли заявление. А потом дочь атаковали в Интернете. Собственно, поэтому семья попросила изменить имена в публикации «Фонтанки».

«Я точно не знаю, родственники это или друзья еë, но они каким-то образом нашли мой телеграм и начали писать, что в мире нет места таким, как мы, «неформалам», — рассказала Ира «Фонтанке». — Пишут, что девушку, которая залила нас, отмажут и найдут меня».

В распоряжении «Фонтанки» оказались еще два фрагмента видеозаписей с камер наблюдения. На них группа из десятка девушек и молодых людей идет по пятам за Ириной и ее другом, затем следует за ними на эскалаторе. По словам Анны, дочь сильно испугалась, и они с приятелем решили дойти до метро, где всегда есть полиция, и попросить там помощи. Но не успели.

«Фонтанка.ру»

В службе охраны торгового центра «Фонтанке» сообщили, что, по имеющимся у них видеозаписям, напавшую девочку можно идентифицировать, но пока за этими записями в ТК никто не обращался. Охрана комплекса давно констатирует проблему подростковых компаний, которые целыми днями слоняются по торговому центру и время от времени бедокурят. Но сделать с ними обычный охранник ничего не может из-за лакуны в законодательстве.

«Стайки подростков постоянно находятся в ТЦ, даже в учебное время, — рассказали «Фонтанке» в службе охраны. — Если они начинают орать, плеваться или неадекватно себя вести, максимум, что может сделать охранник, — это устное замечание. И в ответ, как правило, слышит: «Иди на...!» По действующему законодательству охранник не имеет права даже прикоснуться к несовершеннолетним. Если начинается перепалка, детки тут же снимают происходящее на телефоны и выкладывают в соцсети. В конфликтных ситуациях Росгвардия сразу начинает административное производство, но проверяет не подростков, а нас. Иногда могут прислать участкового, который заберет их в отдел. Но систематически этими подростками никто не занимается. Отсутствие правоприменительной практики и деградация инспекции по делам несовершеннолетних приводит к тому, что подростки чувствуют безнаказанность. Мы на всех совещаниях с органами власти пытаемся привлечь внимание к проблеме. Реакции нет. С такой проблемой сталкиваются практически все торговые центры города».



Собеседник «Фонтанки» отмечает, что в инциденте, произошедшем 12 июля, не было признаков влияния каких-либо субкультур: «Просто одни были одеты во все черное, а другие — гопники, которым это не понравилось».

Спустя два дня после нападения Ирина чувствует себя хорошо: отек с лица спал, зрение почти восстановилось, но семья планирует обратиться к окулисту.



«Я не понимаю, откуда у подростков такая неадекватность и агрессия, — говорит мать пострадавшей. — Совершенно незнакомые люди. Залили перцем, постояли, посмотрели и ушли. Я хочу, чтобы такие случаи не повторялись. Чтобы напавшей на мою дочь девочке объяснили, как себя вести».



Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»