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    Петербургским студентам дали рекомендации, как действовать в случае атаки беспилотников

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    В общежитиях межвузовского студенческого городка на Бассейной, где проживает порядка 10 тысяч студентов из 35 вузов Петербурга и Ленобласти, появились инструкции на случаи взрыва и атаки беспилотников. Об этом 14 июля сообщает портал 47news.

    Фото: 47news
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    Во время подрыва самодельного устройства студентам рекомендуется уйти на безопасное расстояние от места происшествия. Проживающие должны помогать окружающим только по указанию сотрудника студгородка. Чтобы предотвратить срабатывание еще одного устройства, студентам необходимо отключить телефон.

    При поджоге здания эвакуироваться из здания нужно «в строгом соответствии с планом и в отработанной в ходе тренировок последовательности». Как рассказывают студенты, тренировки действительно проводятся два раза в год. Еще чаще противопожарная сигнализация срабатывает из-за кипящего чайника на кухне. В итоге сообразительные студенты закрыли датчики презервативами, отмечает собеседник издания. Согласно правилам, после эвакуации старосты должны проверить комнаты (чтобы никто не оставался в общежитии) и доложить вахтеру.

    Такие же действия описаны при возможном попадании в здание беспилотника. Что делать, если дрон влетит в комнату, не уточняется.

    Журналисты 47news дозвонились до приемной администрации городка под видом студента. Там ответили, что инструкции прислали всем организациям, подведомственным Министерству образования. Директор межвузовского городка Александр Белокобыльский заявил, что появление инструкций напрямую связано с «ситуацией в стране». На вопрос, достаточно ли полно описаны рекомендации на случай попадания в общежитие дрона, Белокобыльский ответил: «Ну, а что мы можем рекомендовать? Как при эвакуации — покинуть здание».

    Один из студентов, который проживает на Бассейной, рассказал, что при попадании беспилотника в комнату поползет в сторону двери. Если в это время он будет на улице, то побежит в курилку, потому что она железная.

    30 мая восемь беспилотников атаковали спальные районы Москвы. Как уточнили в Минобороны РФ, 5 из них были сбиты, ещё 3 подавили, и они отклонились от намеченных целей. Пострадали 2 человека, госпитализация им не потребовалась.

    Фото: 47news

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