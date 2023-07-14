«Обращение к россиянам» Джонни Деппа оказалось не тем, чем могло показаться

Два дня назад в российских кинотеатрах перед показом фильма «Жанна Дюбарри» появилось обращение американского актера Джонни Деппа, в котором он выражает благодарность зрителям за то, что они нашли время посмотреть новую киноленту. Актер завершил свою речь фразой: «Берегите себя, и до встречи!»



Многие восприняли фразу буквально и подумали, что Джонни Депп собирается посетить Россию. Однако помощник артиста Стивен Дойтерс заявил в своих соцсетях, что видео было снято для мирового проката фильма, визитов в Россию не будет.



Еще раньше, 10 июля, музыкант российской группы «ЯМОРЕ» Михаил Лисов рассказал в СМИ, что с 2020 года артисты вели переговоры с менеджментом Деппа о том, чтобы голливудский артист записал с группой совместную песню за гонорар в 370 тыс. долларов. Также ему обещали экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный. Джонни Депп информацию не комментировал.

