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    «Обращение к россиянам» Джонни Деппа оказалось не тем, чем могло показаться

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    Два дня назад в российских кинотеатрах перед показом фильма «Жанна Дюбарри» появилось обращение американского актера Джонни Деппа, в котором он выражает благодарность зрителям за то, что они нашли время посмотреть новую киноленту. Актер завершил свою речь фразой: «Берегите себя, и до встречи!»

    Многие восприняли фразу буквально и подумали, что Джонни Депп собирается посетить Россию. Однако помощник артиста Стивен Дойтерс заявил в своих соцсетях, что видео было снято для мирового проката фильма, визитов в Россию не будет.

    Еще раньше, 10 июля, музыкант российской группы «ЯМОРЕ» Михаил Лисов рассказал в СМИ, что с 2020 года артисты вели переговоры с менеджментом Деппа о том, чтобы голливудский артист записал с группой совместную песню за гонорар в 370 тыс. долларов. Также ему обещали экскурсию по маршруту Калининград — Зеленоградск — Куршская коса — Светлогорск — поселок Янтарный. Джонни Депп информацию не комментировал.

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