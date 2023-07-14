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    Такие люди в Голливуде. Артисты «фабрики грез» готовы начать забастовку в 10:00 мск

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    Голливудские актеры в 10:00 мск (в Лос-Анджелесе будет полночь) начнут забастовку. Если до этого времени не договорятся об увеличении выплат с крупными студиями и стриминговыми компаниями. Об этом 14 июля сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета по переговорам Гильдии киноактеров США и Американской федерации актеров телевидения и кино (SAG-AFTRA) Данкана Крэбтри-Айрленд.

    «Нынешняя стриминговая модель мешает актерам получать прибыль от повторных показов фильмов, а высокая инфляция подорвала их возможности сводить концы с концами», — описал суть проблемы Крэбтри-Айрленд.

    Прежние соглашения истекли 12 июля. Договориться пытались месяц — пока безуспешно. Ожидается, что в акции протеста примут участие 160 тысяч актеров кино и телевидения. Телекомпания ABC ранее отмечала, что забастовка может «вывести из строя» работу Голливуда.

    Напомним, 2 мая забастовку в Голливуде объявили сценаристы, они тоже не договорились со студиями о деньгах. В 2007-м аналогичный протест сценаристов нанес отрасли ущерб в 3 миллиарда долларов. Тогда он продолжался 100 дней.

    Из-за конфликта сценаристов со студиями в 2023 году были приостановлены съемки приквела «Игры престолов» и последнего сезона сериала «Очень странные дела».

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