Забастовка голливудских сценаристов остановила работу над приквелом «Игры престолов»

Приквел «Игры престолов» и последний сезон сериала «Очень странные дела» стали «жертвами» забастовки тысяч сценаристов в США, которая длится уже неделю. О том, что значимые и ожидаемые проекты встали на паузу, рассказывает 9 мая The Guardian.
«Я не в Лос-Анджелесе, поэтому не могу прийти на пикет, как в 1988 году, но я хочу официально заявить о своей полной и безоговорочной поддержке моей гильдии», — написал в своем блоге Джордж Р.Р. Мартин.
Напомним, забастовка Гильдии сценаристов началась 2 мая после того, как ей не удалось достичь нового соглашения с более высокой оплатой труда студиями, такими как Netflix и Walt Disney.
«Написание сценария не прекращается, когда начинаются съемки», — пояснили в соцсетях сценаристы проекта «Очень странные дела», который уже был в работе. — «Хотя мы рады начать производство с нашим замечательным актерским составом и съемочной группой, во время забастовки это невозможно».
Ранее сериал The Hedge Knight был представлен как одно из знаковых шоу, где действие развивается за 100 лет до событий «Игры престолов». Тем временем съемки второго сезона «Дома дракона», еще одного приквела «Игры престолов», начались в апреле и продолжатся в Лондоне и Уэльсе.