Забастовка голливудских сценаристов остановила работу над приквелом «Игры престолов»

Приквел «Игры престолов» и последний сезон сериала «Очень странные дела» стали «жертвами» забастовки тысяч сценаристов в США, которая длится уже неделю. О том, что значимые и ожидаемые проекты встали на паузу, рассказывает 9 мая The Guardian.



«Я не в Лос-Анджелесе, поэтому не могу прийти на пикет, как в 1988 году, но я хочу официально заявить о своей полной и безоговорочной поддержке моей гильдии», — написал в своем блоге Джордж Р.Р. Мартин.

Напомним, забастовка Гильдии сценаристов началась 2 мая после того, как ей не удалось достичь нового соглашения с более высокой оплатой труда студиями, такими как Netflix и Walt Disney.