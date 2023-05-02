В Голливуде забастовка. Сценаристы и студии не договорились о деньгах

Голливудские сценаристы объявили забастовку. Об этом 2 мая сообщает официальный сайт профсоюза Writers Guild of America West (WGAW).



Решение принято в Лос-Анжелесе после шестинедельных переговоров с Netflix, Amazon, Apple, Disney и другими крупнейшими студиями. Речь шла о повышении зарплат и заключении новых соглашений.

Переговоры завершились провалом, и профсоюз сценаристов единогласно принял решение о забастовке.

Бастуют сценаристы впервые за 15 лет. В 2007 протест сценаристов в Голливуде нанес отрасли ущерб в 3 миллиарда долларов. Тогда он продолжался 100 дней. Сегодня профсоюз Writers Guild of America West представляет интересы более чем 11 тысяч сценаристов. По оценкам экспертов, забастовка может привести к остановке производства ряда фильмов, сериалов и телепрограмм.