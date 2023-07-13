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    Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» показал, как стрелял в спину

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    3 комментария

    Оперативное видео с места убийства офицера Станислава Ржицкого в Краснодаре опубликовал региональный Следственный комитет 13 июля. Судя по записи, первый из четырёх выстрелов был в спину.

    СУ СКР по Краснодарскому краю

    Задержанный в Туапсе гражданин Украины Сергей Денисенко признал вину на допросе в качестве подозреваемого. Во время ареста он опроверг сотрудничество и какие-либо связи с украинскими спецслужбами и кураторами из Киева. Билеты в Турцию и Швейцарию, найденные при обыске вместе с пистолетом с глушителем, как заверяет, приобрёл сам.

    Денисенко заявил, что руководствовался личными мотивами. Ржицкого он выслеживал пять дней. В суде повторил слова о раскаянии. «Любая смерть – это уже плохо», – цитирует его ТАСС.

    42-летнего Станислава Ржицкого нашли застреленным в краснодарском парке имени 30-летия Победы ранним утром 10 июля. Он бывший командир подлодки «Краснодар», капитан второго ранга. Работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара.

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    Комментарии 3

    Гость13 Июл 2023 в 18:44
    Шито белыми нитками.
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