Подозреваемый в убийстве экс-командира подлодки «Краснодар» показал, как стрелял в спину

Оперативное видео с места убийства офицера Станислава Ржицкого в Краснодаре опубликовал региональный Следственный комитет 13 июля. Судя по записи, первый из четырёх выстрелов был в спину.
СУ СКР по Краснодарскому краю
Задержанный в Туапсе гражданин Украины Сергей Денисенко признал вину на допросе в качестве подозреваемого. Во время ареста он опроверг сотрудничество и какие-либо связи с украинскими спецслужбами и кураторами из Киева. Билеты в Турцию и Швейцарию, найденные при обыске вместе с пистолетом с глушителем, как заверяет, приобрёл сам.
Денисенко заявил, что руководствовался личными мотивами. Ржицкого он выслеживал пять дней. В суде повторил слова о раскаянии. «Любая смерть – это уже плохо», – цитирует его ТАСС.
42-летнего Станислава Ржицкого нашли застреленным в краснодарском парке имени 30-летия Победы ранним утром 10 июля. Он бывший командир подлодки «Краснодар», капитан второго ранга. Работал заместителем начальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара.