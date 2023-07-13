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    Страшный пожар в Свердловской области мог стать результатом халатности. Возбуждено ещё одно уголовное дело

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    Следственным управлением СК РФ по Свердловской области 13 июля возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Шайдуриха Невьянского района.

    Напомним, пламя лесного пожара перекинулось в Шайдурихе на жилые дома в среду, огонь бушевал около 12 часов и уничтожил более 40 жилых домов. Фонтанка писала об этом. Из горящего села эвакуировали 290 человек, в том числе 36 детей.

    Локализовать его удалось только утром 13 июля, а ликвидировать открытое горение — днем. Общая площадь пожара составила более 4 100 квадратных метров.

    В ходе пожара погибла местная жительница, тело нашли утром в четверг в одном из сгоревших домов. По факту её смерти возбудили отдельное уголовное дело.

    В ходе расследования региональный СК предположил, что пожар в населённом пункте мог возникнуть «в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня». В итоге возбудили ещё одно дело — по статье «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».

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    ПожарШайдуриха
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