Страшный пожар в Свердловской области мог стать результатом халатности. Возбуждено ещё одно уголовное дело

Следственным управлением СК РФ по Свердловской области 13 июля возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Шайдуриха Невьянского района.



Напомним, пламя лесного пожара перекинулось в Шайдурихе на жилые дома в среду, огонь бушевал около 12 часов и уничтожил более 40 жилых домов. Фонтанка писала об этом. Из горящего села эвакуировали 290 человек, в том числе 36 детей.



Локализовать его удалось только утром 13 июля, а ликвидировать открытое горение — днем. Общая площадь пожара составила более 4 100 квадратных метров.

