Страшный пожар в Свердловской области мог стать результатом халатности. Возбуждено ещё одно уголовное дело

Следственным управлением СК РФ по Свердловской области 13 июля возбуждено уголовное дело по факту пожара в селе Шайдуриха Невьянского района.
Напомним, пламя лесного пожара перекинулось в Шайдурихе на жилые дома в среду, огонь бушевал около 12 часов и уничтожил более 40 жилых домов. Фонтанка писала об этом. Из горящего села эвакуировали 290 человек, в том числе 36 детей.
Локализовать его удалось только утром 13 июля, а ликвидировать открытое горение — днем. Общая площадь пожара составила более 4 100 квадратных метров.
В ходе пожара погибла местная жительница, тело нашли утром в четверг в одном из сгоревших домов. По факту её смерти возбудили отдельное уголовное дело.
В ходе расследования региональный СК предположил, что пожар в населённом пункте мог возникнуть «в результате непринятия или несвоевременного принятия необходимых мер по предотвращению распространения огня». В итоге возбудили ещё одно дело — по статье «халатность, повлёкшая по неосторожности смерть человека».