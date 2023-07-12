На Урале горит целое село. Огонь уничтожил несколько десятков строений

В Свердловской области горит целая деревня. О масштабном пожаре в селе Шайдуриха Невьянского городского округа сообщает 12 июля портал E1.RU. Огонь охватил как минимум 40 домов. Началось всё с лесного пожара рядом с селом, пламя быстро подошло к домам и перекинулось на них.



Из горящего села эвакуировали 290 человек, в том числе 36 детей, сообщил начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых. В Невьянском ДК развернут пункт временного размещения, но в основном люди предпочли поехать к родственникам.



«Личный состав невьянской полиции поднят по сигналу "Сбор" и в рамках спецоперации "Тайфун" оказывает помощь представителям МЧС в эвакуации людей, оставшихся без крова, а также тем, жилищу которых угрожает огненная стихия», — сказал Горелых.