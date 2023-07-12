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    На Урале горит целое село. Огонь уничтожил несколько десятков строений

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    В Свердловской области горит целая деревня. О масштабном пожаре в селе Шайдуриха Невьянского городского округа сообщает 12 июля портал E1.RU. Огонь охватил как минимум 40 домов. Началось всё с лесного пожара рядом с селом, пламя быстро подошло к домам и перекинулось на них.

    Из горящего села эвакуировали 290 человек, в том числе 36 детей, сообщил начальник пресс-службы регионального МВД Валерий Горелых. В Невьянском ДК развернут пункт временного размещения, но в основном люди предпочли поехать к родственникам.

    «Личный состав невьянской полиции поднят по сигналу "Сбор" и в рамках спецоперации "Тайфун" оказывает помощь представителям МЧС в эвакуации людей, оставшихся без крова, а также тем, жилищу которых угрожает огненная стихия», — сказал Горелых.

    E1.RU | «Новости Екатеринбурга»

    До пожара в Шайдурихе было 170 домов. Всего в селе вместе с дачниками проживали 365 человек.

    Погорельцам из Шайдурихи окажут всю необходимую правовую помощь, в том числе в получении выплат из-за утраты имущества, сообщает E1.RU со ссылкой на прокуратуру региона.

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    Гость12 Июл 2023 в 22:33
    Шашлыки!:))
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