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    В Свердловской области при пожаре в деревне сгорел 41 дом. Найдено тело женщины

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    При разборе завалов сгоревших домов в селе Шайдуриха Невьянского городского округа Свердловской области было найдено тело женщины. Об этом 13 июля сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

    Пожар начался с рыбацких домиков на базе отдыхаю Огонь перекинулся на деревню. Сгорел 41 дом, из них 13 домов, в которых постоянно проживали люди. Остальные — дачные.

    В округе введен режим ЧП до 21 июля, пишет E1.RU. Без крыши над головой в результате пожара остались 35 человек, 8 из них находятся в пункте временного размещения. 290 жителей эвакуировали. Утром 13 июля пожар удалось локализовать на площади 4100 квадратных метров. Сейчас к тушению привлекли авиацию.

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