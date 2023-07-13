Госдума одобрила поправки, которые запретят трансгендерным людям усыновлять детей

Государственная дума приняла законопроект «о запрете смены пола» во втором чтении, сообщили 13 июля на сайте нижней палаты парламента.



Одобрены в том числе поправки, внесенные после первого чтения. Если закон примут, трансгендерным людям запретят становиться опекунами или усыновителями. Кроме того, если один из супругов совершил трансгендерный переход, брак будет аннулирован.



Как уточняется в пресс-релизе, депутаты проголосовали единогласно.



В первом чтении закон был принят 14 июня. Под сменой пола в законопроекте подразумеваются как изменения в документах, так и операции, и гормональная терапия. Если закон примут окончательно, подобные операции будут разрешены только в качестве «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей».

