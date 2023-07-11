Запретят усыновлять детей. Комитет Госдумы одобрил поправки к закону о запрете смены пола

Комитет Государственной думы по здоровью рекомендовал принять законопроект о запрете смены пола во втором чтении и одобрил ряд поправок к документу, сообщает 11 июля РИА Новости.
Агентство называет три поправки из числа одобренных:
— брак аннулируют, если один из супругов сменил пол;
— сменившим пол людям запретят усыновлять детей;
— лекарства, которые принимают во время трансгендерного перехода, запретят принимать, хирургические операции тоже окажутся вне закона.
Как утверждает РИА Новости, нормы не будут касаться тех, кто сменил пол до вступления закона в силу.
Напомним, 14 июня Госдума приняла в первом чтении закон о запрете смены пола. Речь как об изменении в документах, так и об операциях и гормональной терапии. Если закон примут окончательно, подобные операции будут разрешены только в качестве «лечения врожденных физиологических аномалий формирования пола у детей».