В Новосибирске реальный срок получила няня. Ей наращивали ресницы, когда в запертой квартире умирали дети

Первомайский районный суд Новосибирска определил в колонию-поселение Ксению Зацепину, обвиняемую в гибели двух детей при пожаре. 19-летняя няня сочла, что мальчик двух лет сам присмотрит за младшей сестрой.
Как сообщает региональный Следственный комитет 12 июля, девушку признали виновной в оставлении в опасности и причинении смерти по неосторожности. По данным следствия и суда, в конце прошлого года она за плату присматривала за мальчиком двух лет и годовалой девочкой. 20 декабря няня закрыла их в квартире пятиэтажки на Грунтовой улице и около десяти часов утра ушла на косметические процедуры — наращивание ресниц, уточняет NGS.RU.
Соседи заметили дым к трём часам дня. В доступе детей оказалась зажигалка, они погибли от отравления угарным газом.
Суд назначил Зацепиной 2 года и 10 дней лишения свободы в колонии-поселении. Приговора она ждала под стражей.
Оставление в опасности вменили также матери детей. Как сообщали в прокуратуре, в день трагедии няня предупреждала её о необходимости уехать, но женщина домой не вернулась.