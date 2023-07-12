В Петербурге залётные разбойники получили «путёвку» в колонию строгого режима. Их ловили, тормозя М-11

Приморский районный суд отправил в колонию строгого режима молодых иностранцев, отметившихся в Петербурге налётами на букмекерскую контору и охотой за «айфонами».



О приговоре Фаррухджону Раджабову и Нозиму Мирзоеву 12 июля сообщает прокуратура Петербурга. На скамье подсудимых оба оказались после нападения на салон сотовой связи на проспекте Испытателей, 9/3, в декабре прошлого года. «Фонтанка» показывала, как один с пистолетом блокировал продавца, а второй хозяйничал в помещении.



Добычей стали порядка 100 тысяч рублей и два десятка смартфонов стоимостью около 1,5 миллиона рублей. Уходили, заперев сотрудника в магазине.

