В Орловской области хотят создать подразделения территориальной обороны. Границы рядом нет, но нужен «гражданский тыл»

В Орловской области намерены создать отряды территориальной обороны, передаёт 11 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Как сообщается, идею предложили местные жители и поддержал губернатор Андрей Клычков.



По мнению главы региона, жителей области нужно обучить основам медицинской и тактической подготовки, а также обращению с оружием.



«Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл… …научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится», — цитирует агентство слова Клычкова.

