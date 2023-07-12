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    В Орловской области хотят создать подразделения территориальной обороны. Границы рядом нет, но нужен «гражданский тыл»

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    В Орловской области намерены создать отряды территориальной обороны, передаёт 11 июля ТАСС со ссылкой на пресс-службу областного правительства. Как сообщается, идею предложили местные жители и поддержал губернатор Андрей Клычков.

    По мнению главы региона, жителей области нужно обучить основам медицинской и тактической подготовки, а также обращению с оружием.

    «Мы не приграничный регион, мы находимся в режиме повышенной готовности, но при этом знаем, что происходит в Курской, Брянской, Белгородской, Воронежской областях. Поступает предложение собраться вместе и организовать гражданский тыл… …научиться пользоваться оружием. Надеюсь, нам это не пригодится», — цитирует агентство слова Клычкова.

    Напомним, подразделения территориальной обороны уже есть, например, в Белгородской области. Её глава Вячеслав Гладков 5 июля заявил, что участники подразделений самообороны на территории региона получат оружие.

    «Те батальоны, которые расположены вдоль границы, в рамках действующего законодательства будут вооружены», — сказал тогда Гладков.

    Гладков тогда назвал и срок — «через неделю». Он истекает как раз сегодня, в среду, 12 июля. Также, по словам белгородского губернатора, в регионе идет формирование второго соединения теробороны численностью 3 тысячи человек.

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    Орловская областьТерриториальная оборона
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