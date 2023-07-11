Финны поймали на границе россиянина с поддельным ВНЖ

Гражданин России с поддельной польской картой ВНЖ попытался въехать в Финляндию, но его поймали. Он признался, что купил документ у знакомого за 1 600 евро (около 160 тысяч рублей), сообщила финская пограничная служба.

Как говорится в сообщении финских пограничников от 11 июля, россиянин подозревается в совершении подлога на погранпереходе Ваалимаа в минувшее воскресенье. Карточка вида на жительство польского образца, предъявленная при въезде, вызвала подозрения у пограничного офицера, и было принято решение провести более детальное документальное исследование. В ходе проверки документов было установлено, что предъявленная лицом карта ВНЖ — поддельная. На предварительном следствии мужчина заявил, что заплатил за неё 1 600 евро.