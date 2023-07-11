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    Финны поймали на границе россиянина с поддельным ВНЖ

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    Гражданин России с поддельной польской картой ВНЖ попытался въехать в Финляндию, но его поймали. Он признался, что купил документ у знакомого за 1 600 евро (около 160 тысяч рублей), сообщила финская пограничная служба.

    Как говорится в сообщении финских пограничников от 11 июля, россиянин подозревается в совершении подлога на погранпереходе Ваалимаа в минувшее воскресенье. Карточка вида на жительство польского образца, предъявленная при въезде, вызвала подозрения у пограничного офицера, и было принято решение провести более детальное документальное исследование. В ходе проверки документов было установлено, что предъявленная лицом карта ВНЖ — поддельная. На предварительном следствии мужчина заявил, что заплатил за неё 1 600 евро.

    «В ходе предварительного расследования было установлено, что друг лица, проживающий в Финляндии, доставил в Россию поддельную карту вида на жительство. Пограничная служба Юго-Восточной Финляндии расследует возможную вину жителя Финляндии в организации нелегальной иммиграции», — сообщили в ведомстве.

    Тем временем в Финляндии заработали новые, более суровые, ограничения на въезд для россиян — читайте подробнее на «Фонтанке». В ответ Россия фактически закрывает финское генконсульство в Петербурге.

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