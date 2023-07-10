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    Вот и всё: в Финляндии заработали новые ограничения для россиян

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    Финляндия с 10 июля ввела новые, более строгие ограничения для граждан России, которые прибывают в страну. Они коснулись студентов, бизнесменов и обладателей недвижимости.

    Согласно новым правилам, деловым путешественникам с сегодняшнего дня разрешено ездить только в Финляндию, то есть транзит через Суоми с бизнес-визой в другие страны запрещен. Но и для въезда в Финляндию им тоже потребуются веские основания.

    Владельцам недвижимости в Финляндии также теперь потребуется серьёзное основание для личного присутствия в стране. Студентам из России теперь разрешено участвовать только в образовательных программах, ведущих к получению степени, или в учебе в рамках степени, например обучении по обмену (курсы народных колледжей не подходят).

    Новые ограничения вступили в силу 10 июля 2023 года в 00:00 и действуют до особого распоряжения бессрочно.

    Как рассказывала «Фонтанка», Россия в преддверии введения новых ограничений отозвала согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. Оно закроется к октябрю.

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