Вот и всё: в Финляндии заработали новые ограничения для россиян

Финляндия с 10 июля ввела новые, более строгие ограничения для граждан России, которые прибывают в страну. Они коснулись студентов, бизнесменов и обладателей недвижимости.



Согласно новым правилам, деловым путешественникам с сегодняшнего дня разрешено ездить только в Финляндию, то есть транзит через Суоми с бизнес-визой в другие страны запрещен. Но и для въезда в Финляндию им тоже потребуются веские основания.



Владельцам недвижимости в Финляндии также теперь потребуется серьёзное основание для личного присутствия в стране. Студентам из России теперь разрешено участвовать только в образовательных программах, ведущих к получению степени, или в учебе в рамках степени, например обучении по обмену (курсы народных колледжей не подходят).

