Наемники ЧВК «Вагнер» будут обучать белорусских солдат: новости СВО за 11 июля

Белорусские военные обменяются опытом с ЧВК «Вагнер» Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU Поделиться Поделиться





Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 11 июля.

Германия окажет Украине военную помощь на 700 млн евро Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил, что Германия передаст Украине новый пакет помощи на сумму почти 700 миллионов евро. В пакет войдут 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч 155-мм дымовых боеприпасов, две пусковые установки PATRIOT из запасов бундесвера, 25 танков Leopard 1 A5, 40 БМП Marder, пять ремонтно-эвакуационных машин, оборудование для разведки и защиты от дронов.

Также Киев получит медицинское оборудование, в том числе для полевых госпиталей. В Пермском крае задержали мужчину, отправлявшего деньги ВСУ Силовики задержали уроженца Прикамья, обвиняемого в госизмене. Как сообщает пресс-служба ФСБ, мужчина пересылал деньги на нужды украинской армии. — Установлено, что сотрудник одного из российских коммерческих банков осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно-финансовой организации Украины в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации, — говорится на сайте ведомства.

Мужчину обвиняют в государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления. С соответствующим заявлением он выступил перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает РИА Новости.

— Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию, — заявил Макрон.



Речь идет о ракетах Scalp, которые используются самолетами. Конкретное количество ракет, которые поставит Франция, не сообщается.

По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, передача ВСУ французских ракет большой дальности приведет к последствиям для Украины, так как «вынудит Россию принимать контрмеры». — Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры, — заявил Песков.



В Киеве конфисковали две квартиры Артемия Лебедева Украина национализировала активы бизнесменов Евгения Гинера, Олега Дерипаски и братьев Ротенбергов и конфисковала две квартиры блогера Артемия Лебедева в центре Киева. Как сообщила у себя в соцсетях директор департамента санкционной политики украинского Министерства юстиции Инна Богатых, конфискация прошла по решению Высшего антикоррупционного суда Украины. Госбюро расследований Украины отмечает, что с имущества российских бизнесменов в бюджет поступили активы на миллиарды гривен. В 2017 году Украина запретила Артемию Лебедеву въезд на территорию страны из-за поддержки политики российских властей, а в начале 2022 года он оказался в числе россиян, против которых ввел санкции украинский президент Владимир Зеленский.

Бойцы «Вагнера» научат армию Белоруссии воевать Белорусские военные обменяются опытом с ЧВК «Вагнер». Как заявили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии, обучение пройдет тогда, когда вагнеровцы прибудут на территорию республики.

— По прибытии представителей ЧВК «Вагнер» и их рассредоточении на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными силами Республики Беларусь, — говорится в сообщении.



Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» переместился в Белоруссию после мятежа Евгения Пригожина, а Александр Лукашенко заявлял, что наемники будут передавать боевой опыт белорусской армии. Власти Забайкалья рассказали, когда перестанут писать название региона через Z В марте 2022 года в правительственных группах и на официальных порталах Забайкалья в названии региона появилась буква Z. Тогда региональные власти объяснили нововведение поддержкой бойцов ВС РФ и символом солидарности общества. Корреспондент «Чита.Ру» спросил у властей Забайкалья, когда название региона перестанут писать через Z. В пресс-службе правительства ответили, что точные сроки использования буквы еще не определены.



— Сроки использования буквы Z в названии региона не определялись, — отметили в правительстве.

Кроме того, с весны 2022 года написание Z вместо З используют власти Кузбасса. Журналисты NGS42.RU спросили у региональных властей, когда в название вернется привычная З, на что в департаменте информационной политики правительства Кемеровской области ответили, что точные сроки использования буквы Z в названии региона не определены. — В рамках реализации комплекса мер поддержки Вооруженных сил РФ и населения Донбасса со 2 марта 2022 года на территории Кузбасса проводится акция «КуZбасс — Zа Родину». При этом использование указанного словесного символа как бренда в СМИ, в том числе на официальных сайтах органов государственной власти Кузбасса, в соцсетях, презентациях, на форумах, иных мероприятиях не противоречит нормам действующего законодательства, не требует дополнительного правового регулирования, — пояснили в департаменте информационной политики.

В Башкирии участникам СВО будут платить по 200 тысяч рублей Власти Башкирии приняли решение доплачивать участникам спецоперации по 200 тысяч рублей. Указ о выплатах подписал глава региона Радий Хабиров.



В документе указано, что деньги будут выплачены участникам добровольческих батальонов имени Салавата Юлаева, Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, а также мотострелковому полку «Башкортостан» и добровольческому отряду «Ватан».

Всем перечисленным военнослужащим будут выплачивать деньги каждые 180 дней службы.