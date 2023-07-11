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    Спецоперация на Украине

    Наемники ЧВК «Вагнер» будут обучать белорусских солдат: новости СВО за 11 июля

    Рассказываем о главных событиях прошедших суток

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    Белорусские военные обменяются опытом с ЧВК «Вагнер»
    Белорусские военные обменяются опытом с ЧВК «Вагнер»Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU
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    24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

    Мы ежедневно рассказываем о главных событиях, связанных со специальной военной операцией. Сегодня подводим итоги 11 июля.

    Германия окажет Украине военную помощь на 700 млн евро

    Глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, выступая на саммите НАТО в Вильнюсе, заявил, что Германия передаст Украине новый пакет помощи на сумму почти 700 миллионов евро. В пакет войдут 20 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов и 5 тысяч 155-мм дымовых боеприпасов, две пусковые установки PATRIOT из запасов бундесвера, 25 танков Leopard 1 A5, 40 БМП Marder, пять ремонтно-эвакуационных машин, оборудование для разведки и защиты от дронов.

    Также Киев получит медицинское оборудование, в том числе для полевых госпиталей.

    В Пермском крае задержали мужчину, отправлявшего деньги ВСУ

    Силовики задержали уроженца Прикамья, обвиняемого в госизмене. Как сообщает пресс-служба ФСБ, мужчина пересылал деньги на нужды украинской армии.

    — Установлено, что сотрудник одного из российских коммерческих банков осуществил безналичный денежный перевод на расчетный счет одной кредитно-финансовой организации Украины в целях приобретения для Вооруженных сил Украины беспилотных авиационных систем, тепловизоров, иных специальных технических средств и амуниции в ущерб безопасности Российской Федерации, — говорится на сайте ведомства.

    Мужчину обвиняют в государственной измене. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

    Франция передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что республика передаст Украине ракеты дальнего радиуса действия для поддержки контрнаступления. С соответствующим заявлением он выступил перед началом саммита НАТО в Вильнюсе, сообщает РИА Новости.

    — Я принял решение увеличить поставки вооружения и оборудования Украине, позволить им наносить удары вглубь. При этом мы придерживаемся нашей доктрины, направленной на то, чтобы позволить Украине защищать свою территорию, — заявил Макрон.

    Речь идет о ракетах Scalp, которые используются самолетами. Конкретное количество ракет, которые поставит Франция, не сообщается.

    По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, передача ВСУ французских ракет большой дальности приведет к последствиям для Украины, так как «вынудит Россию принимать контрмеры».

    — Еще предстоит прояснить и выяснить, о каком именно радиусе идет речь. Это, с нашей точки зрения, ошибочное решение, чреватое последствиями для украинской стороны, потому что, естественно, это вынудит нас принимать контрмеры, — заявил Песков.

    В Киеве конфисковали две квартиры Артемия Лебедева

    Украина национализировала активы бизнесменов Евгения Гинера, Олега Дерипаски и братьев Ротенбергов и конфисковала две квартиры блогера Артемия Лебедева в центре Киева. Как сообщила у себя в соцсетях директор департамента санкционной политики украинского Министерства юстиции Инна Богатых, конфискация прошла по решению Высшего антикоррупционного суда Украины.

    Госбюро расследований Украины отмечает, что с имущества российских бизнесменов в бюджет поступили активы на миллиарды гривен.

    В 2017 году Украина запретила Артемию Лебедеву въезд на территорию страны из-за поддержки политики российских властей, а в начале 2022 года он оказался в числе россиян, против которых ввел санкции украинский президент Владимир Зеленский.

    Бойцы «Вагнера» научат армию Белоруссии воевать

    Белорусские военные обменяются опытом с ЧВК «Вагнер». Как заявили в пресс-службе Министерства обороны Белоруссии, обучение пройдет тогда, когда вагнеровцы прибудут на территорию республики.

    — По прибытии представителей ЧВК «Вагнер» и их рассредоточении на полигонах для проведения занятий и взаимного обмена опытом особое внимание планируется уделить приемам и способам ведения боевых действий Вооруженными силами Республики Беларусь, — говорится в сообщении.

    Ранее сообщалось, что ЧВК «Вагнер» переместился в Белоруссию после мятежа Евгения Пригожина, а Александр Лукашенко заявлял, что наемники будут передавать боевой опыт белорусской армии.

    Власти Забайкалья рассказали, когда перестанут писать название региона через Z

    В марте 2022 года в правительственных группах и на официальных порталах Забайкалья в названии региона появилась буква Z. Тогда региональные власти объяснили нововведение поддержкой бойцов ВС РФ и символом солидарности общества. Корреспондент «Чита.Ру» спросил у властей Забайкалья, когда название региона перестанут писать через Z. В пресс-службе правительства ответили, что точные сроки использования буквы еще не определены.

    — Сроки использования буквы Z в названии региона не определялись, — отметили в правительстве.

    Кроме того, с весны 2022 года написание Z вместо З используют власти Кузбасса. Журналисты NGS42.RU спросили у региональных властей, когда в название вернется привычная З, на что в департаменте информационной политики правительства Кемеровской области ответили, что точные сроки использования буквы Z в названии региона не определены.

    — В рамках реализации комплекса мер поддержки Вооруженных сил РФ и населения Донбасса со 2 марта 2022 года на территории Кузбасса проводится акция «КуZбасс — Zа Родину». При этом использование указанного словесного символа как бренда в СМИ, в том числе на официальных сайтах органов государственной власти Кузбасса, в соцсетях, презентациях, на форумах, иных мероприятиях не противоречит нормам действующего законодательства, не требует дополнительного правового регулирования, — пояснили в департаменте информационной политики.

    В Башкирии участникам СВО будут платить по 200 тысяч рублей

    Власти Башкирии приняли решение доплачивать участникам спецоперации по 200 тысяч рублей. Указ о выплатах подписал глава региона Радий Хабиров.

    В документе указано, что деньги будут выплачены участникам добровольческих батальонов имени Салавата Юлаева, Минигали Шаймуратова, Александра Доставалова, а также мотострелковому полку «Башкортостан» и добровольческому отряду «Ватан».

    Всем перечисленным военнослужащим будут выплачивать деньги каждые 180 дней службы.

    Белорусские военные обменяются опытом с ЧВК «Вагнер»
    Белорусские военные обменяются опытом с ЧВК «Вагнер»Фото: Олег Фёдоров / CHITA.RU

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